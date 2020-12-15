نجمات حرمن من كلمة ماما رغم الشهرة والأضواء.. منة فضالي: "مش عارفة هكون أم ولا لأ"

الأضواء والمجد والشهرة جميعها لها سحرها الخاص التي قد تنسى الفنان جوانب كثيرة من الحياة وتجعله ينجرف بعيدا عن أمور هامة بحياته الشخصية منها الأمومة، ولذلك تحدثت بعض الفنانات عن شعور الحرمان من الانجاب فمنهن كانت الراضية والأخرى كانت النادمة.

آخرهن كانت الفنانة منة فضالي التي كسبت تعاطف الجمهور بشكل كبير بعد نشر فيديو لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وهي تحمل طفلا رضيعا وعلقت قائلة : "أحلي إحساس في الدنيا الأمومة، أنا عمري ما كنت أم، ومش عارفة هكون أم ولا لأ، ربنا كبير بس حقيقي مفيش أجمل من الأطفال والخلفة، ربنا يرزق كل الناس الذرية الصالحة»،

وانهالت التعليقات من زميلاتها في الوسط الفني اللاتي اعربن عن تمنياتهن لها بتحقيق حلم الامومة منهن الاعلامية ريهام سعيد التي كتبت لها تعليق :" "ماتقوليش كده قولي بإذن الله وبحق لا الله الا الله هاكون أم، إن شاء الله أجمل أم في الدنيا" ، وبشرى :" ربنا يديكي ما تتمنى ويرزقك الأمومة".

ومن منة فضالي الى حورية فرغلي التي اعربت عن ندمها لعدم الانجاب رغم ان كان لديها فرصة قبل استئصالها للرحم، وصرحت حورية فرغلى أن أزمتها بدأت منذ أن وصلت سن 30 عاما ، حيث إن هناك مرضا وراثيا فى عائلتها ، ومنحها الطبيب المعالج مهلة 10 سنوات كى تستطيع الزواج والإنجاب ولكن العشر سنوات مرت سريعا فقامت بإجراء عملية استئصال الرحم وهو الأمر الذى تسبب فى عدم قدرتها على الإنجاب.

اما الفنانة اللبنانية إليسا التي تعرضت لاصابة بمرض سرطان الثدي وهو ما يتسبب في حرمانها من الامومة ، وقالت اليسا إنها لا تمانع أن يكون لديها طفل بالتبني إذا تزوجت، فهي لا تريد انجاب ابناء، لأن مفهوم الأمومة عندها مختلف، وترى أن الأم هي التي تربي وليست التي تنجب.

وفجرت إليسا مفاجأة بأنها خسرت الأمومة بسبب مرضها والعلاج الهرموني، مشيرة إلى أنها لا تعتبر نفسها خسرت الأمومة بالمعنى الحرفي.

الفنانة إلهام شاهين كان قرار عدم الانجاب من اختيارها فهي قامت بالاجهاض مرتين بسبب ولعها بالفن وعشقها له واكتفت الهام شاهين بممارسة دور الاخت الكبرى لاشقائها والتعامل مع ابناء اشقائها على انهم ابناؤها.