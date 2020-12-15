وقالت الإعلامية راغدة شلهوب، إن الأجور في بعض السنوات كان مبالغا فيها جدًا، وأن الأمر تغير إلى حد ما في السنوات السابقة، وأصبحت الأرقام معقولة.
وأضافت أن الأرقام الكبيرة لم تعد تدفع إلا لبعض الفنانين والنجوم الكبار، أما الباقون فأرقامهم طبيعية، ولا أخفي سرًا إذا قلت إن كل الضيوف يحصلون على مبالغ محترمة.
وحول بعض الفنانين الذين كانوا يبالغون في أجورهم قالت راغدة شلهوب إنها لا تتدخل في هذه الأمور الإدارية، وأنها فقط كانت تتدخل لمعرفة بعض التفاصيل على سبيل "الحشرية"، ليس أكثر.
وقالت راغدة شلهوب إن ضيفا حصل في أحد برامجها على 150 ألف دولار، وآخر حصل على 100 ألف دولار، وهما من الضيوف التقال، والمشاهير عربيا.
كان موقع دوت الخليج الاخباري قد استضاف الإعلامية راغدة شلهوب في ندوة تحدثت فيها عن حياتها المهنية والشخصية.
وتحدثت راغدة شلهوب عن رأيها في المذيعة رضوى الشربيني، وهل هي منحازة تمامًا للمرأة وضد الرجل في كل المواقف، وسر تفضيلها للبرامج الفنية وهل يمكن أن تختار نوعية أخرى من البرامج.
كما كشفت عن أصعب حلقة قدمتها، وهل كل الفنانين يحصلون على أموال فلكية مقابل الظهور في الحلقة، وهل اعترض أحد ضيوفها على نوعية الاسئلة، وهل هناك أجزاء تم اقتصاصها في المونتاج، وهل هناك فنان بالغ في أجره داخل الحلقة، وهل حدث خلاف مع أحد الضيوف بسبب الاسئلة.
وتحدثت راغدة شلهوب عن حياتها الأسرية، وكيف توفق بينها وبين عملها، وغيرها من تفاصيل حياتها الأسرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحدهم تقاضى 150 ألف دولار في حلقة.. راغدة شلهوب تكشف أجور النجوم في برامجها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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