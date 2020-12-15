أحدهم تقاضى 150 ألف دولار في حلقة.. راغدة شلهوب تكشف أجور النجوم في برامجها

كشفت الإعلامية راغدة شلهوب في ندوة بـ "دوت الخليج" عن تفاصيل أجور النجوم في بعض حلقاتها.

وقالت الإعلامية راغدة شلهوب، إن الأجور في بعض السنوات كان مبالغا فيها جدًا، وأن الأمر تغير إلى حد ما في السنوات السابقة، وأصبحت الأرقام معقولة.

وأضافت أن الأرقام الكبيرة لم تعد تدفع إلا لبعض الفنانين والنجوم الكبار، أما الباقون فأرقامهم طبيعية، ولا أخفي سرًا إذا قلت إن كل الضيوف يحصلون على مبالغ محترمة.

وحول بعض الفنانين الذين كانوا يبالغون في أجورهم قالت راغدة شلهوب إنها لا تتدخل في هذه الأمور الإدارية، وأنها فقط كانت تتدخل لمعرفة بعض التفاصيل على سبيل "الحشرية"، ليس أكثر.

وقالت راغدة شلهوب إن ضيفا حصل في أحد برامجها على 150 ألف دولار، وآخر حصل على 100 ألف دولار، وهما من الضيوف التقال، والمشاهير عربيا.

كان موقع دوت الخليج الاخباري قد استضاف الإعلامية راغدة شلهوب في ندوة تحدثت فيها عن حياتها المهنية والشخصية.

برنامجها الأخير "تحيا الستات"، ولماذا اختارت هذا الاسم والفكرة، ورأيها في البرامج النسوية التي تهاجم الرجال. وكشفت راغدة شلهوب كواليس 3 برامج قدمتها داخل مصر، و وتحدثت راغدة شلهوب عن رأيها في المذيعة رضوى الشربيني، و هل هي منحازة تمامًا للمرأة وضد الرجل في كل المواقف، و سر تفضيلها للبرامج الفنية وهل يمكن أن تختار نوعية أخرى من البرامج.

كما كشفت عن أصعب حلقة قدمتها، وهل كل الفنانين يحصلون على أموال فلكية مقابل الظهور في الحلقة، وهل اعترض أحد ضيوفها على نوعية الاسئلة، وهل هناك أجزاء تم اقتصاصها في المونتاج، وهل هناك فنان بالغ في أجره داخل الحلقة، وهل حدث خلاف مع أحد الضيوف بسبب الاسئلة.



وتحدثت راغدة شلهوب عن حياتها الأسرية، وكيف توفق بينها وبين عملها، وغيرها من تفاصيل حياتها الأسرية.