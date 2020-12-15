ليلى وملك أحمد زاهر يخطفان قلوب جمهورهما فى أحدث ظهور لهما.. شاهد

وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:

قمرات - ربنا يخليكم لبعض - ماشاءالله زى القمر

كانت ليلى أحمد زاهر شاركت في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل الفتوة مع الفنان ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، أحمد خالد صالح، مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

ومسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.