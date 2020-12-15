شبيهة ميرنا المهندس لـ دوت الخليج: أحلم بالعمل مع كريم عبد العزيز.. فيديو

قالت مصممة الأزياء ندى أكرم، المعروفة بـ شبيهة الفنانة ميرنا المهندس، إنها تحلم بالعمل مع الفنان كريم عبد العزيز والمخرج مروان حامد في عمل فني.

وعن الشبه الكبير بينها وبين الراحلة ميرنا المهندس تقول إنها تفاجأت بالتريند بعد عودتها من المهرجان وهى ترى أن ميرنا أجمل منها بكثير ولكن ما يجلها سعيدة أن الناس تذكرت ميرنا وترحموا عليها وتقوم هى بالترحم عليها فى كل مرة تقرأ فيها تعليقات رواد السوشيال ميديا.

ووضح أن التريند لم يضايقها ولكن أسعدها لتذكر الناس لميرنا ولكن الذى يضايقها ظن الناس أنها تشهر نفسها عن طريق التريند وأنها السبب به وتؤكد أن لها الاستايل الخاص بها فشعرها كيرلى وهذا طبيعته منذ ولادتها ولا تتشبه بأحد وصورها موجودة على إنستجرام بهذا الشكل فهى تظهر فى كل المهرجانات السينمائية بهذا الشكل وتعجبت أن يشبهها الناس بميرنا فى هذا المهرجان.

وأشارت إلى أنها تتعرض لكثير من التنمر بسبب مظهر شعرها الكيرلى التى تتابع أنها خلقة ربنا وليس لها دخل بها ولا تتعمد عمل شعرها كيرلى لأنه بهذه الطبيعة منذ ولادتها فأوضحت أنها كانت تتضايق بسبب التنمر وأرادت فرد شعرها ولكنها بعد تفكير أدركت أن هذا الشكل الذى خلقها به الله فلما تقوم بتغييره؟!.

وعن دعم التصاميم الشبابية توضح أن الكثير من الفنانات اتجهوا لدعم التصاميم الشبابية من شنط وأحذية وإكسسوارات وملابس وتفضل ندى دعم التصاميم الأخرى وترى أن الملابس حرية شخصية طالما لا تؤذى الآخرين.

وتكشف عن أصدقائها بالوسط الفنى حيث أقربهم لها هم أحمد السعدنى وكريم فهمى وهشام ماجد وشيكو وأسماء جلال وإيمان العاصى وتوكد أنها ارتدت فساتين من مصممي أزياء مشهورين مثل رفيق زكى وسامو هجرس ويوجد مصممين آخرين رفضوا أن تلبس من تصاميمهم لأنها مصممة أزياء مثلهم.