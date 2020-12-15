حصاد 2020 : 10 مسلسلات خطفت اهتمام الجمهور وتصدرت الترند هذا العام

شهد عام 2020 ضجة كبيرة بسبب بعض المسلسلات التي عرضت على مدار الأشهر الماضية سواء داخل موسم رمضان أو خارجه، وأجمع الجمهور على مجموعة من الأعمال الدرامية واعتبروها الأفضل خلال العام الذي قارب على الانتهاء، سواء بسبب قصة العمل وأداء الأبطال، أو حتى بسبب الضجة التي أحدثتها تلك الأعمال على مواقع التواصل الاجتماعي.

بـ100 وش

كان في مقدمة تلك الأعمال، مسلسل "بـ100 وش" الذي عرض في شهر رمضان ونجح في تصدر اهتمامات الجمهور حتى اللحظة الحالية، وبات أبطاله أحد أبرز الوجوه الذين أصبح وجودهم علامة فارقة في الفعاليات الفنية، واختار الجمهور هذا المسلسل ليكون أفضل مسلسل كوميدي في العديد من الاستفتاءات في 2020.

مسلسل "بـ100 وش" من بطولة نيللي كريم وآسر ياسين وعلا رشدي ومحمد عبد العظيم وشريف الدسوقي وزينب غريب ومصطفى درويش ودنيا ماهر وإسلام إبراهيم وأخرين، وتأليف أحمد وائل وعمرو الدالي وإخراج كاملة أبو ذكري.

ما وراء الطبيعة

مسلسل "ما وراء الطبيعة" الذي يعتبر أول عمل مصري يعرض على منصة نتفلكس، حقق نجاحًا ساحقًا خلال الفترة الماضية بسب قصته غير المألوفة وأداء بطله الفنان أحمد أمين، الذي يعد ذلك العمل أول بطولة مطلقة له، بعيدة عن الكوميديا أيضًا.

والمسلسل تصدر الترند لأسابيع وحقق نسبة مشاهدة عالية وهو أول مسلسل مصري من أعمال نتفليكس الأصلية، ومقتبس من السلسلة التي تحمل نفس الاسم وكتبها الدكتور الراحل أحمد خالد توفيق حول حياة دكتور أمراض الدم رفعت إسماعيل الذي يحكي عن ذكرياته عن سلسلة الحوادث الخارقة للطبيعة التي تعرض لها في حياته، ومن بطولة كل من الممثلة وعارضة الأزياء اللبنانية رزان الجمال وآية سماحة وسما إبراهيم، بجانب الفنان أحمد أمين، بالإضافة إلى الطفل آدم وهدان ومن إخراج المخرج عمرو سلامة.

الاختيار

مسلسل "الاختيار" الذي عرض في شهر رمضان يعتبر من أشهر المسلسلات التي حققت نجاحًا كبيرًا، خاصة وأنها توثق قصة أحد أبرز ضباط الصاعقة المصرية وهو أحمد المنسي، مواجهته للجماعات الإرهابية حتى اغتياله على يد أحدهم.

العمل تصدر الترند طوال فترة عرضه، ونال اهتمام الجميع بسبب توثيقه لفترة مهمة في التاريخ المصري، وهو من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وإنعام سالوسة والعديد من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين وعمرو سعد وأحمد السقا وأحمد صلاح حسني ومحمد إمام وغيرهم، وإخراج بيتر ميمي وتأليف باهر دويدار.

أم هارون

مسلسل أم هارون كان من أكثر المسلسلات التي تصدرت محركات البحث في رمضان وما بعد ذلك بسبب اختلاف موضوعه وتوثيقه لفترة تاريخية هامة، حيث تدور أحداث العمل في أربعينيات القرن الماضي حول امرأة من الطائفة اليهودية تعيش في إحدى القرى الكويتية بعد وفاة نجلها وزوجها، وبعد عدد من التغيرات السياسية التي هزت العالم، باتت تلك المرأة تعيش داخل صراع مجتمعي، ما بين عنصرية بعض من أهل القرية، ومحبة الآخرين واحترامهم لها لتتوالى الأحداث في إطار الحديث عن ملامح تلك الفترة وتأثيرها السلبي على فئة معينة.

والعمل من بطولة حياة الفهد وأحمد الجسمي وفخرية خميس وفاطمة الصفي وسعاد علي وعبد المحسن النمر وألاء شاكر ومحمد جابر ومحمد العلوي، وتأليف محمد شمس وإخراج المخرج المصري محمد جمال العدل.

ونحب تاني ليه

المسلسل الذي شهد نضج فني للفنانة ياسمين عبد العزيز، وتغيير كبير في أدائها، نجح في خطف أنظار الجمهور طوال شهر رمضان، وباتت شخصياته مؤثرة بشكل كبير على المتابعين، الذين كانوا يتفاعلون مع كل موقف تمر به "غالية" والصراع الذي عاشته عندما تم إجبارها على الاختيار ما بين العودة لزوجها السابق أو استكمال حياتها مع حبيبها الجديد.

المسلسل من بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وشريف منير وسوسن بدر وإيمان السيد وأحمد سعيد عبد الغني وليلى عز العرب وآخرين، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

البرنس

بسبب قصته وأداء عدد من نجومه، تصدر مسلسل "البرنس" اهتمامات الجمهور في رمضان، وتفاعل الجميع معه وتألموا للأحداث التي يمر بها بطل العمل، والصراعات التي يعيشها مع إخوته وأسرته.

المسلسل من بطولة محمد رمضان وأحمد زاهر الذي نال أدائه إشادات الجميع، إضافة إلى نور اللبنانية وروجينا ونجلاء بدر وإدوارد وسلوى عثمان وأحلام الجريتلي وآخرين، وكان من إخراج محمد سامي.

في كل أسبوع يوم جمعة

المسلسل القصير الذي كان ضمن الأعمال التي افتتحت بها منصة شاهد إنتاجاتها، حقق نجاحًا كبيرًا واعتبره الجمهور أحد أهم الأعمال التي عرضت هذا العام، بسبب أداء أبطاله وقصته المثيرة والمشوقة.

"في كل أسبوع يوم جمعة" من بطولة منة شلبي وآسر ياسين وسوسن بدر وعارفة عبد الرسول ومي الغيطي وخالد أنور، وإخراج محمد شاكر خضير وهو مقتبس عن رواية بنفس الاسم للكاتب إبراهيم عبد المجيد؛ تدور أحداثها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يقبل أعضاء جُدد يوم الجمعة فقط من كل أسبوع، وفي علاقاتهم المتشابكة يحكي كل منهم حكايته، ثم نشهد وقوع بعض الجرائم الغامضة التي تكشف لنا تفاصيل إنسانية واجتماعية لهؤلاء الأبطال، وتدور أحداث المسلسل في 10 حلقات.

اللعبة

يعتبر أنجح الأعمال الكوميدية التي عرضت على منصة شاهد، وبسبب نجاحها الكبير قررت شبكة MBC عرضه مجددًا على الشاشة في رمضان، بل والعمل بعد ذلك على تقديم جزء ثان منه.

ويشارك في مسلسل "اللعبة" كل من شيكو وهشام ماجد ومي كساب وميرنا جميل وعارفة عبد الرسول وأحمد فتحي ومحمد ثروت وغيرهم، إضافة إلى ظهور أحمد فهمي كضيف شرف في الحلقة الأخيرة.

شارع شيكاغو

مسلسل شارع شيكاغو كان من أهم الأعمال التي لاقت نجاحًا واسعًا بعرضها خارج موسم دراما رمضان، وذلك بسبب قصة العمل الجريئة ومشاركة عدد كبير من النجوم به، من بينهم سلاف فواخرجي وعباس النوري وأمل عرفة ودريد لحام ونادين خوري ومهيار خضور وشكران مرتجي، والعمل من تأليف وإخراج محمد عبد العزيز.

إلا أنا

مسلسل إلا أنا الذي يتكون من عدة قصص مختلفة، كل قصة يلعب بطولتها نجوم مختلفين، حجز لنفسه مكانة خاصة عند المشاهدين الذين تعاطفوا مع حكايات بطلاته، التي ركزت على معاناة المرأة في حياتها الخاصة والمهنية، وكانت من أكثر القصص التي لاقت رواجًا كبيرًا بين الجمهو، قصة "لازم أعيش" و"أمر شخصي" و"ربع قيراط".

ولعبت بطولة قصص العمل كل من ريهام عبد الغفور ودرة وجميلة عوض ووفاء عامر وكندة علوش وحنان مطاوع وشيري عادل وأروى جودة وغيرهن.