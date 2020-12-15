بإطلالة مشرقة.. أحمد خالد صالح فى أحدث جلسة تصويرية له

القاهرة - محمد ابراهيم - يحرص الفنان أحمد خالد صالح على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر أحمد خالد صالح عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام،صورة له ظهر فيها بإطلالة كاجوال حيث اعتمد على قميص ملون، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهوره ومحبيه.

يذكر أن أحمد خالد صالح عرض له مؤخرا حكاية "لازم أعيش" تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم أحمدي، بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، وسلمى أبو ضيف، وعدد آخر من الفنانين، والحكاية هى السادسة من مسلسل إلا أنا، الذى تتولى إنتاجه شركة أروما للمنتج تامر مرتضى بشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية.