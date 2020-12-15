سامح عبدالعزيز يكشف تفاصيل مسلسل يسرا الجديد.. "حرب أهلية"

وقال سامح عبد العزيز خلال لقائه مع برنامج "ET بالعربي"، إن المسلسل يحمل اسم مبدأي "حرب أهلية"، حتى الاستقرار على الاسم النهائي للمسلسل قبل طرحه.

وتابع "عبدالعزيز" بأنه سعيد بالتعاون مع يسرا للمرة الثانية على التوالى بعد نجاح مسلسل "خيانة عهد" الذي تم عرضه في الماراثون الرمضاني الماضي.

وأشار "عبدالعزيز" بأن المسلسل ينتمي لـ نوعية الأعمال التي تتميز بالتشويق والإثارة، ويتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.

مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغييراسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

ويعمل المخرج سامح عبدالعزيز على تحضيرات فيلم جديد بعنوان "ليلة العيد" من تأليف السيناريست أحمد عبدالله وبطولة 6 فنانات يتم اخيتارهم حاليا ومن المقرر البدء في تصويره خلال الأيام المقبلة بعد الإعلان عن الابطال المشاركين في العمل.

وكانت آخر أعمال المخرج سامح عبد العزيز السينمائية فكان فيلم "سوق الجمعة"، تأليف محمد الطحاوى، وشارك فى بطولته كل من الفنان عمرو عبد الجليل ودلال عبد العزيز، ومحمد عز، ونهى صالح وأحمد عادل وأحمد فتحى وأخرون من النجوم.