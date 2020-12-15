مراد مكرم يكشف عن وصية والدته بعد وفاتها عبر "فيسبوك"

وكتب قائلاَ:" اشكر كل من عزاني في أمى بأي طريقه كانت، واشكر زمايلي واصدقائي اللي حطوا بوست عن وفاة أمي.. وبعتذر عن عدم إقامة عزاء ولكن دي كانت رغبتها دايما.. من سنين وهي بتردد انا عندي ولدين ومش عايزالهم بهدله.. كانت خايفه علينا من الصدمة".

وتابع "مكرم" حديثه: "قسمت كل حاجتها علي حياة عينها علشان ما نلوصش،كانت خايفه نختلف بعد ما ترحل..كانت دايما تقولي انا خايفه عليك انت بالذات،كانت عارفه اني هتبهدل نفسيا من بعدها.. ما تقلقيش يا أمي إنتى ربيتي راجل.. كام يوم وهصلب طولي وهشرفك.. أوعدك"، وكان قد أعلن الفنان مراد مكرم وفاة والدته بعد صراع مع المرض، وكتب على صفحته الشخصية على فيس بوك، "ربنا استرد وديعته أشكرك يارب إنك ريحتها".

يذكر أن آخر أعمال الفنان مراد مكرم، مسلسل "شبر مية" بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، رجاء الجداوى، مراد مكرم، محمد على رزق، وثراء جبيل.

والمسلسل مأخوذ من فورمات اجنبي وتدور أحداثه في 50 حلقة وكتب له السيناريو والحوار ورشة من 5 مؤلفين شباب ومن إخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم.

في سياق منفصل، بدأ مراد مكرم مشواره الإعلامي منذ بداية الألفينيات، بظهوره كمذيع في برنامج "اسهر معانا" على فضائية "النيل المنوعات"، وحقق مكرم نجاحا كبيرا في السنوات الأخيرة من تقديمه البرنامج التلفزيوني "الأكيل"، المذاع على قناة cbc سفرة.

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان مراد مكرم، عن حزنة لـ وفاة والدته أول امس، وكشف عن وصيتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"".