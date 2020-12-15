"بت صبرة".. عرض مسرحي يسلط الضوء على العادات والتقاليد في الصعيد

عرض مساء أمس الاثنين، مسرحية "بت صبرة"، على خشبة المعهد العالي للفنون المسرحية، ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي، والذي يخوض بطولته عدد من الممثلين الشباب، وهم: "فاطمة النجار التي لعبت شخصية "سنبل"، وإيهاب محفوظ، ورنا خطاب، وسيد التيتي، وهبه خيال، وميرنا نديم، وميار إمام، ومروچ جمال، ويوسف مراد منير، وأحمد مختار".

وتدور قصة مسرحية "بت صبرة" حول العادات والتقاليد في الصعيد التي تخص المرأة، والجملة الدعائية للعرض: "خمس بنات والكف بالقوة اتجلد، نسل الصعيد طرحه محتاج للولد، قطعوا الصباع والهم دام مات الحمام والدم غرقان في البلد".

ويشارك في العرض أيضًا عدد من الراقصين، وهم: بيجمو، وبندق، وياسمين، والأطفال: لي لي، وحلا، وبكر، وهو من تصميم دراما حركية: مي إبراهيم، وتأليف موسيقي: أمير سرور، ومحمد حربي.

هو من غناء: سهيله بهجت، وآمنه عبد العزيز، وعازفين: زياد أبو موسي، وتيجانا، ومعاذ عسكر، ومحمود سرور، وديكور: هلا مورجان، وأزياء: أميره صابر، وهو من تأليف أحمد الأباصيري، وإخراج رضوي الشريف.