تصدرت نجمة بوليوود كارينا كابور مؤشرات البحث بـ جوجل بعد ظهورها في أحدث صورها ببطن منتفخ خلال فترة حملها، حيث حققت الصورة أكثر من مليون علامة إعجاب في ساعات قليلة.
وفي السطور التالية نرصد معلومات عن كارينا كابور:
هي من مواليد مدينة مومباي بالهند 20 سبتمبر 1980، ويبلغ طولها 1.65 سم.
درست في مدرسة جامنباي نارسي الثانوية وتخرجت من كلية ميثيباي في مومباي.
ارتبطت كارينا كابور بعدد من نجوم بوليوود، منهم الممثل شاهيد، والذي ارتبط بها في 2004.
تمتلك كارينا كابور 5 ملايين و300 ألف متابع عبر موقع "إنستجرام".
وفي 2008 ظهر الممثل سيف علي خان الذي تزوجت منه في أواخر 2012 ثم اضطرت كارينا كابور إلى تغير اسمها إلى "كارينا كابور خان"، وأنجبت منه طفلها "تيمور علي خان".
وهي من الفنانات الهنديات التي تمتلك تماثيل شمع في إنجلترا وسنغافورة في متحف مدام توسو، قامت كارينا كابور بارتداء 130 فستانا خلال مشوارها الفني وهي من أكثر الفنانات الهنديات أناقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد تصدرها التريند بسبب صورة حملها.. تعرف على عمر كارينا كابور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.