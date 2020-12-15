بعد تصدرها التريند بسبب صورة حملها.. تعرف على عمر كارينا كابور

تصدرت نجمة بوليوود كارينا كابور مؤشرات البحث بـ جوجل بعد ظهورها في أحدث صورها ببطن منتفخ خلال فترة حملها، حيث حققت الصورة أكثر من مليون علامة إعجاب في ساعات قليلة.

وفي السطور التالية نرصد معلومات عن كارينا كابور:

هي من مواليد مدينة مومباي بالهند 20 سبتمبر 1980، ويبلغ طولها 1.65 سم.

درست في مدرسة جامنباي نارسي الثانوية وتخرجت من كلية ميثيباي في مومباي.

ارتبطت كارينا كابور بعدد من نجوم بوليوود، منهم الممثل شاهيد، والذي ارتبط بها في 2004.

تمتلك كارينا كابور 5 ملايين و300 ألف متابع عبر موقع "إنستجرام".

وفي 2008 ظهر الممثل سيف علي خان الذي تزوجت منه في أواخر 2012 ثم اضطرت كارينا كابور إلى تغير اسمها إلى "كارينا كابور خان"، وأنجبت منه طفلها "تيمور علي خان".

وهي من الفنانات الهنديات التي تمتلك تماثيل شمع في إنجلترا وسنغافورة في متحف مدام توسو، قامت كارينا كابور بارتداء 130 فستانا خلال مشوارها الفني وهي من أكثر الفنانات الهنديات أناقة.