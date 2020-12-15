رحلة البحث عن رولا محمود.. الفنانة المختفية منذ إصابتها بكورونا ومتطوعون للبحث عنها

عاد اسم الفنانة رولا محمود ليتصدر التريندات بموقع التواصل الاجتماعي بعد أنباء عن وفاتها وسط ظروف غامضة بعد مرور أكثر من 10 أشهر على اختفائها، وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل.

وكان آخر ظهور لـ رولا محمود على سوشيال ميديا عندما أعلنت شهر مارش الماضي إصابتها بفيروس كورونا المستجد، من خلال تغريدة عبر حسابها الشخصي على "تويتر".

وغردت رولا: "مساكم صحة وعافية، للأسف حالتي من سيئ إلى أسوأ.. أنا أصبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة، للأسف النظام الصحي هنا حاليًا مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا حتى مستعدون لعلاجي، دعاءكم أكيد هيساعدني، سأحاول الاستفسار في تغريداتي القادمة عن أي مكان للفحص".



وأضافت: "لست بخير على الإطلاق.. الأعراض الخفيفة التي عانيت منها خلال الأسبوع الماضي إلى 10 أيام تزداد سوءًا في الوقت الحالي.. هل يعرف أي شخص المستشفى الذي يجب أن أزوره لاختبار فيروس كورونا؟ أنا أعيش في أوكسفوردشاير.. أنا آسفة لمشاركة مثل هذه الأخبار السيئة".



واختفت رولا محمود بعدها ولم تتفاعل مع متابعيها بعدما كتبت تغريدات تستفسر فيها عن أماكن الفحص والعلاج في محل اقامتها بمنطقة اكسفوردشاير في لندن وأكدت أن حالتها تزداد سوءا.

وبعد 10 أشهر، ازدادت التكهنات حول وفاة رولا محمود متأثرة بفيروس كورونا، خاصة أنها لم تظهر مجددا، حتى أصدقاؤها المقربين لم يعلموا عنها شيئا وحتى أصدقاؤها من نجوم الوسط الفني.

وأكدت نقابة المهن التمثيلية أنها ليست على تواصل مع رولا سعد بسبب هجرتها إلى أوروبا منذ عدة سنوات، إضافة إلى ذلك أنها ليست عضوًا في نقابة المهن التمثيلية.



وآخر مستجدات أزمة اختفاء رولا محمود، هو تطوع عدد من المصريين المقيمين في بريطانيا بالبحث عنها بعد الصحول على اسمها الحقيقي بالكامل وتاريخ ميلادها.



وبدأت رولا محمود التمثيل، من خلال مسلسل: "أوان الورد" عام 2000، ثم تبعته بفيلمي "الساحر" مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز عام 2001، وفيلم "مواطن ومخبر وحرامي" مع خالد أبو النجا، من نفس العام، فجذبت الأنظار لها من خلال مشاركتها بدور "مديحة زوجة الحرامي".