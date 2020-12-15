داليدا خليل تتحدث لـ دوت الخليج عن معاناة لبنان بسبب كورونا وانفجار مرفأ بيروت

حلت الفنانة اللبنانية داليدا خليل، ضيفةً على موقع "دوت الخليج" الإخباري، للتحدث عن جديدها في عالم الفن، وأغنيتها الناجحة "شيك أوي".

وذكرت داليدا خليل، الأوضاع الراهنة في لبنان؛ بسبب أزمة فيروس كورونا، وأيضًا انفجار مرفأ بيروت، والذي تسبب في ضرر كبير يواجه الوسط الفني اللبناني.

وقالت داليدا خليل "لا أستطيع القول بأن تلك الظروف دمرتنا، لكن اللبنانيين يعشقون الحياة، ويمكنهم دائمًا البدء من جديد".

وأضافت "كورونا أثرت على السوق الفني في لبنان، وشركات الإنتاج تأثرت، فبدلًا من إنتاج 3 مسلسلات أصبحت تقوم بإنتاج مسلسل واحد".

وقالت داليدا خليل، في ندوة "دوت الخليج"، إنها لم تقصد الجرأة، أو تتعمد الظهور بشكل مثير، ولكنها ترى ذلك أمرًا عاديًا، كما يحدث في كليبات النجمات العالميات اللاتي نتابعهن ونحبهن.

وعلقت على ثقافة الشعوب العربية فيما يتعلق بالجرأة، خاصة في الرقص والملابس، مقارنة بالثقافة الغربية المختلفة، مؤكدة أنها لا ترى الكليب جريئًا، وأنها سبق أن قدمت أكثر من تجربة بهذا الشكل.

كانت المطربة اللبنانية داليدا خليل، حلت ضيفة على موقع "دوت الخليج"، وذلك لتكريمها وللتحدث عن آخر أعمالها الفنية.

وكشفت داليدا خليل، عن كواليس أحدث كليباتها الغنائية "شيك أوي" وقالت: "الكليب أخذ تحضير 3 سنوات لأن الظروف كانت صعبة جدًا في السوق في الوطن العربي، إضافة إلى ظروف الكورونا".

وتابعت داليدا خليل، "تعمدنا طرح الكليب في إطار استعراضي، المخرج اشتغل بحرفية عالية وعالمية، ولذلك وصلنا لدرجة محترفة تليق بالمشاهد، من أول الصورة لحد الرقص والاستعراضات".

وتطرقت داليدا خليل، إلى تحضيراتها الفنية الجديدة في السينما والدراما والمزيكا، وتحدثت بالتفصيل عن تجربة ديو المشاهير مع راغب علامة، وهل هناك مشروع آخر سيجمعها معه أم لا، كما تطرقت للحديث عن تعاونها مع زياد برجي وتفاصيل التعاون بينهما.

كما تحدثت داليدا خليل عن تجربتها ومعاناتها مع فيروس كورونا، كما ردت على تشكيك بعض الفنانات في جائحة كورونا واللقاح الجديد، مثل هيفاء وهبي ونسرين طافش.