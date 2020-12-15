وفاء عامر تنتهى من تصوير مسلسل "سكن بنات" بعد يومين

القاهرة - محمد ابراهيم - تستكمل الفنانة وفاء عامر، تصوير مشاهدها من مسلسها الجديد "سكن البنات" بجانب كوكبة كبيرة من نجوم الفن، وهو من اخراج محمد النقلي.

ومن المقرر الانتهاء من تصوير مشاهدها بعد يومين في الديكور الخاص بالعمل بعد تصوير 3 شهور في العديد من الأماكن بالقاهرة ويدخل المسلسل مراحل المونتاج استعدادًا للعرض.

مسلسل "سكن البنات" تدور أحداثه فى إطار اجتماعي ويناقش قضايا تخص الفتيات المغتربات، من خلال حكايات لمجموعة من الطالبات المغتربات اللائى يسكن فى إحدى الفيلات وتمتلكها وفاء عامر حيث تكشف الأحداث حكاية كل فتاة من المغتربات.