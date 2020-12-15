وفاء عامر تنتهى من تصوير مسلسل "سكن بنات" بعد يومين

القاهرة - محمد ابراهيم - تستكمل الفنانة وفاء عامر، تصوير مشاهدها من مسلسها الجديد "سكن البنات" بجانب كوكبة كبيرة من نجوم الفن، وهو من اخراج محمد النقلي.
ومن المقرر الانتهاء من تصوير مشاهدها بعد يومين في الديكور الخاص بالعمل بعد تصوير 3 شهور في العديد من الأماكن بالقاهرة ويدخل المسلسل مراحل المونتاج استعدادًا للعرض.
مسلسل "سكن البنات" تدور أحداثه فى إطار اجتماعي ويناقش قضايا تخص الفتيات المغتربات، من خلال حكايات لمجموعة من الطالبات المغتربات اللائى يسكن فى إحدى الفيلات وتمتلكها وفاء عامر حيث تكشف الأحداث حكاية كل فتاة من المغتربات.
يذكر ان مسلسل "سكن البنات"، كان يحمل اسما مبدئيا بعنوان "هى" حتى تم الاستقرار على الاسم الجديد، ويجمع الشقيقتين وفاء وآيتن عامر، بالإضافة إلى دينا ومنة فضالي، أحمد جمال سعيد، إخراج محمد النقلي، تأليف أحمد صبحى ومرشح للعرض نهاية العام الجارى، ويشارك في بطولته كل من حجاج عبد العظيم، وألفت عمر، وحسنى شتا، هاجر الشرنوبى، ومحسن صبرى.
وكانت وفاء عامر شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "إلا أنا" قصة للكاتب يسرى الفخراني، يحكى عن 5 حكايات وهي "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيرى عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، مع إضافة حكاية سابعة بعنوان "ربع قيراط" بطولة ريهام عبد الغفور، ومن المقرر البدء في تصويرها بعد يومين.
العمل قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.