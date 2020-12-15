القاهرة - محمد ابراهيم - بالتعاون مع معهد السينما والتليفزيون الهندي، ينظم مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي، التابع لسفارة الهند بالقاهرة، ندوة عبر الإنترنت حول "القوة الناعمة للسينما"، وذلك الساعة 12:30 مساءً يوم الخميس الموافق 17 ديسمبر 2020.

المتحدثون البارزون خلال الندوة:

1- السيد/ بهوبيندرا كاينتولا، مدير معهد السينما والتليفزيون الهندي، بونه، الهند.

2- د/ سانديب شاهاري، منسق مبادرة مهارات الهند، معهد السينما والتليفزيون الهندي، بونه، الهند.

3- السيدة/ أشميتا جوها نيوجي، مخرجة سينمائية هندية.

4- السيدة/ بشرى، ممثلة مصرية.

5- د/ هشام جمال، عميد المعهد العالي للسينما، أكاديمية الفنون.

6- د/ منى الصبان، أستاذة بالمعهد العالي للسينما ومديرة المدرسة العربية للسينما والتليفزيون.

7- السيد/ أمير رمسيس، مخرج سينمائي مصري.

يدير الندوة السيد/ ساتيش بي. كريشنان، سكرتير ثالث، مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي.

تناقش الندوة أهمية السينما كقوة ناعمة وتلقى الضوء على مجالات التعاون المختلفة.