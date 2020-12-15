فن ومشاهير

ندوة عبر الإنترنت حول "القوة الناعمة للسينما"

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القاهرة - محمد ابراهيم - بالتعاون مع معهد السينما والتليفزيون الهندي، ينظم مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي، التابع لسفارة الهند بالقاهرة، ندوة عبر الإنترنت حول "القوة الناعمة للسينما"، وذلك الساعة 12:30 مساءً يوم الخميس الموافق 17 ديسمبر 2020.

المتحدثون البارزون خلال الندوة:

1-    السيد/ بهوبيندرا كاينتولا، مدير معهد السينما والتليفزيون الهندي، بونه، الهند.

2-    د/ سانديب شاهاري، منسق مبادرة مهارات الهند، معهد السينما والتليفزيون الهندي، بونه، الهند.

3-    السيدة/ أشميتا جوها نيوجي، مخرجة سينمائية هندية.

4-    السيدة/ بشرى، ممثلة مصرية.

5-    د/ هشام جمال، عميد المعهد العالي للسينما، أكاديمية الفنون.

6-    د/ منى الصبان، أستاذة بالمعهد العالي للسينما ومديرة المدرسة العربية للسينما والتليفزيون.

7-    السيد/ أمير رمسيس، مخرج سينمائي مصري.

يدير الندوة السيد/ ساتيش بي. كريشنان، سكرتير ثالث، مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي.

تناقش الندوة أهمية السينما كقوة ناعمة وتلقى الضوء على مجالات التعاون المختلفة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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