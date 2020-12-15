كلمات مؤثرة.. أحمد فلوكس يوجه رسالة إلى جمهوره عبر إنستجرام

شارك الفنان أحمد فلوكس صورة جديدة له تحمل رسالة لمتابعيه وجمهوره، وذلك على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وكتب أحمد فلوكس، قائلا: " عند الامتحان يكرم المرء أو يهان???????? وعند الشدة يظهر الصديق والأخ والسند الحقيقي???????? فإما أن يكرم للأبد???????? ويبقى وده بالقلب???????? أو يهان وتظهر حقيقته ????????ويختفي كعابر سبيل????????"
وأضاف: "نحتاج من يشاركنا الشدة والرخاء معا???????? لا تغيره ظروف ولا ماديات ولا مغريات الحياة???????? معدنه ذهب لا يصدأ ????????ولا يتغير حسب حاجته???????? لسنا ملائكة???????? نخطئ ونعتذر???????? لكننا لانخون أبدا???????? ولا نبيع الغاليين لأنهم بالقلب للأبد ????????"
وكشف الفنان أحمد فلوكس مؤخرا إن أسوأ شيء حدث له في حياته هو أنه تعرض للسحر، موضحا أنه شك في أحد الأشخاص بالتسبب في طلاقه لـ هنا شيحة.
وأضاف أحمد فلوكس خلال لقاء مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس المذاع على قناة الحياة، أنه كان يشعر بأشياء غريبة وانه مسلوب الإرادة و كاره التمثيل، قائلا: "عندى فلوس و بفتح شركات و بكسب فلوس كتير لكن مش حاسس بحاجة".
وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم "الممر" مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.
وعاد الفنان أحمد فلوكس إلى زوجته الأولى "رابيا" وأم ابنه الوحيد "سيف الدين" بعد سنوات طويلة من الانفصال، وظهرا فى أول صورة لهم في إنسجام وحب، ومستعدين لاستئناف حياتهما الزوجية مجددا.
ويقوم أحمد فلوكس حاليا بتصوير مسلسله الجديد "سفينة نوح" ويتعاون فيه مع الفنان الأردني منذر رياحنة ،ومن المقرر عرض العمل بداية العام الجديد 2021 .
"سفينة نوح" من تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري، وكان أخر أعمال "فلوكس" فيلم "الممر"، وهي من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد.
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