نشرة الفن.. عمرو دياب يطرح برومو يا أنا يا لا.. شبيهة ميرنا المهندس: أحلم بالعمل مع كريم عبد العزيز

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها كالآتي:

تصدر الفنان محمود العسيلي، والفنان أمير عيد، قائمة الأكثر تداولا بموقع يوتيوب بأغنيتهما الجديدة " دنيا جديدة"، محققة 250 ألف مشاهدة في يومين.

الأضواء والمجد والشهرة جميعها لها سحرها الخاص التي قد تنسى الفنان جوانب كثيرة من الحياة وتجعله ينجرف بعيدا عن أمور هامة بحياته الشخصية منها الأمومة، ولذلك تحدثت بعض الفنانات عن شعور الحرمان من الإنجاب فمنهن كانت الراضية والأخرى كانت النادمة.

طرحت الصفحة الرسمية للنجم الكبير عمرو دياب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك برومو أغنيته الجديدة "يا أنا يا لأ" والتي تعد أول أغنيات ألبومه الذي يحمل نفس الاسم وسوف يطرح خلال الفترة القادمة عبر خدمات إحدى شركات الاتصالات الكبرى.

قالت مصممة الأزياء ندى أكرم، المعروفة بـ شبيهة الفنانة ميرنا المهندس، إنها تحلم بالعمل مع الفنان كريم عبد العزيز والمخرج مروان حامد في عمل فني.

عاد اسم الفنانة رولا محمود ليتصدر التريندات بموقع التواصل الاجتماعي بعد أنباء عن وفاتها وسط ظروف غامضة بعد مرور أكثر من 10 أشهر على اختفائها، وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل.