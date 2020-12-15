“فيديو” ما حدث لمذيعة التلفزيون التونسي على الهواء “مرعب” والكل فقد أعصابه وقُطع البث

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عدن - ياسمين التهامي في الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 05:36 مساءً - تعرضت المذيعة التونسية درة الضاوي مقدمة نشرة أخبار بتلفزيون تونس، لوعكة صحية على

الهواء مباشرة ما تسبب بربكة كبيرة وفزع داخل الاستديو وتم قطع البث. ويظهر مقطع متداول تعرضت مذيعة القناة الوطنية الأولى بتونس، درة الضاوي، مساء الجمعة إلى وعكة صحية على الهواء مباشرة. خلال تقديمها لنشرة أخبار الثامنة مساء، مما اضطر القناة لقطع البث والمرور مباشرة للنشرة الجوية.

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