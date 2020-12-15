بكلمات مؤثرة.. رضوى الشربيني تشارك متابعيها عيد ميلاد ابنتها

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني صورة جديدة تجمعها بابنتها تيا، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لتهنئها بعيد ميلادها.

وعلقت رضوى الشربيني على الصورة، قائلة: " ‎الى من منحتنى حياه جديده...الى أول من منحتنى الامومه...الى صديقتى الاولى و المفضله"

وأضافت: " كل سنه وانتى بنتى اللى بتكبر قدامى وانا فخوره بيها و بأخلاقها و شطارتها و أدبها...كل سنه و انتى حبييتى و بنتى و أختى و صحبتىً يا حته منى ويارب يقدرنى انى اكون أم جديره بيكى انتى وأختك Happy birthday Tia ????????????"

وقد تفاعل معها متابعيها عبر السوشيال ميديا، وأوضحوا مدى الشبه بينهم، وتمنوا لها عام جديد ملىء بالسعادة، وجاءت أبرز التعليقات كالاتي: " والله بحبك جدا وبجد ربنا يخليكم لبعض_ كل سنه وأنتي وبنوتك بخير ويخليكو ربنا لبعض امين"

يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎.

وأنهت رضوى الشربيني، الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وتستمر عرض حلقاته الأولى الموسم الخامس. كانت الإعلامية رضوى الشربيني وجهت رسالة لكل من ترغب في خلع الحجاب، في محاولة منها لإقناعها بالعدول عن قرارها، وذلك من خلال برنامجها "هي وبس".

ووجه أمين، في برنامجه آخر النهار، المذاع عبر شاشة النهار نصيحة للمواطنين، قائلا: "أوعوا تسمعوا كلام الإعلامية رضوى الشربيني، ودي عايزة تخرب البيوت" موجها حديثه للشربيني، قائلا: "أنا ضد فكرة البلوك على طول".

وتابع مقدم برنامج آخر النهار، أنه: "المفروض الصبر والاستحمال، وبناء البيت حاجة صعبة جدا، وتكلف الكثير ولا ينفع أن نهده مع أول غلطة"، مستدركا: "خليكوا مع إعمار الحياة وليس الطلاق والخراب، والطلاق أبغض الحلال وخليكوا دائما في أحلى الحلال".

واثارت الاعلامية رضوى الشربينىى الجدل بعد نشرها تغريدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التدوينات القصيره " تويتر ".

وكتبت رضوى الشربينى " الرجاله لما بتسافر بره بتحط عنيها فىً الارض مهما كانت الست لبسه و لا يجرؤ حد يقرب منها...لكن لما يبقى فىً بلده يقولك مهو لبسها ملفت و تستاهل... الاعدام لكل متحرش أو مغتصب #ادعم_بسنت ".https://www.facebook.com/RadwaSherbiny/posts/3700028790035735