أحمد حاتم يثير الفضول بالـ "عاشق"

"عاشق" هي الكلمة التي كتبها الفنان الشاب أحمد حاتم على ظهر قميصه الذي أطل به على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ليعلن بها عن اسم فيلمه السينمائي الجديد والذي سيقوم ببطولته، علي طريقة الدعاية الأجنبية التي تتم في مهرجانات العالم.

وأثارت الحركة فضول الجميع من المصورين والإعلاميين لمعرفة سبب هذا الاسم ووجوده علي ظهر قميص حاتم، والذي أشار أن الفيلم من إنتاج احمد السبكي واخراج عمرو صلاح وتأليف محمود زهران. وأثارت الحركة فضول الجميع من المصورين والإعلاميين لمعرفة سبب هذا الاسم ووجوده علي ظهر قميص حاتم، والذي أشار أن الفيلم من إنتاج احمد السبكي واخراج عمرو صلاح وتأليف محمود زهران. وقال إنه سعيد بقيامه ببطولة هذا العمل والذي ينتمي إلي أنواع الرومانسية المليئة بالإثارة والتشويق، ولكن مازال البحث عن البطلة مستمرا وفور وجود البطلة المناسبة للدور سيتم بدء العمل علي الفور لأن فريق عمل الفيلم بالكامل جاهز.

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