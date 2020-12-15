أنغامي تُطلق موسيقى "دولبي أتموس" لمشتركي خدمة بلَس

أعلن تطبيق أنغامي عن إتاحة خدمة جديدة، حيث سيتمكّن مشتركو خدمة أنغامي بلَس قريبًا من اختبار موسيقى دولبي أتموس، ما يجعل من أنغامي، وهو أوّل تطبيق موسيقي في الشرق الأوسط يعتمد هذه التقنيّة.

أنغامي، التطبيق الموسيقي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، تقدّم الآن لمستخدِميها أسلوبًا جديدًا للاستماع إلى الأغاني، أسلوب أكثر حقيقيّةً وأعلى إحساسًا وذلك من خلال موسيقى دولبي أتموس. هذه التجربة الجديدة ستكون متاحة لمشتركي أنغامي بلَس حصرًا.

لطالما كانت أنغامي في صدارة التحديثات التكنولوجيّة، مركّزةً دائمًا على تقديم أرقى التجارب للمستخدِمين. والآن ها هي تقدّم لمشترِكي خدمة بلَس تجربة استماع موسيقيّة فريدة وذات نوعيّة رفيعة، ما يجعل أنغامي أوّل خدمة بثّ موسيقي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدّم تجربة دولبي أتموس.

كل مشتركي خدمة أنغامي بلَس سيُتاح أمامهم الوصول إلى مكتبة موسيقيّة واسعة من كبار الفنّانين وشركات الإنتاج الرائدة ومتوفّرة من خلال دولبي أتموس.

"مع مجموعة أنغامي ودولبي أتموس الموسيقيّة، سيتمكّن المستمعون من اختبار تواصلٍ أعمق مع فنّانيهم وأغانيهم المفضّلة. نحن متحمّسون جدًا لكَوننا أوّل خدمة بث موسيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقوم بتقديم موسيقى دولبي أتموس لمشترِكينا عبر خدمة أنغامي بلَس"، قال إدي مارون الشريك المؤسّس في أنغامي ورئيس مجلس الإدارة.

نشرت أنغامي عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وداخل التطبيق، أولى حلقات برنامجها الجديد كنبة أنغامي مع نجم الراب المصري باتيستوتا.

البرنامج عبارة عن مقابلات قصيرة لا تتخطى الـ ٤ دقائق مع فنانين محبوبين لتطرح عليهم أنغامي أسئلة غير تقليدية وعفوية من أجل اكتشاف شخصياتهم الحقيقية وأسرارهم.