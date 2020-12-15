شاهد.. عمرو دياب يطلق برومو جديد لأغنية محسودة

نشرت الصفحة الرسمية لشركة ناى برومو جديد من أغنية محسود للهضبة عمرو دياب.

ودشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج "يا أنا يالا" اسم أول أغنيات النجم عمرو دياب لألبومه الجديد.

وقد تصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر الساعات القليلة الماضية، والجدير بالذكر نشر عمرو دياب برومو جديد لاعلان يشارك فيه بأغنية جديدة لاحدى شركات الاتصال الكبرى، الاغنية باسم "خلينا ننبسط".

وطرحت الصفحة الرسمية للنجم الكبير عمرو دياب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك برومو أغنيته الجديدة "يا أنا يا لأ" والتي تعد أول أغنيات ألبومه الذي يحمل نفس الإسم وسوف يطرح خلال الفترة القادمة عبر خدمات احدى شركات الاتصالات الكبرى.

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي، ميكس وديجيتال ماسر أمير محروس. وشهدت شوارع القاهرة طرح إعلانات ألبوم عمرو دياب الجديد ويحمل اسم "يا أنا يا لأ". وظهر الهضبة على اللوحات الإعلانية مرتديا قميص أسود بنقط بيضاء.

وكان عمرو دياب قد طرح مجموعة من الأغنيات المنفردة في الصيف الماضي وهي " أهي أهي" ، "أماكن السهر" ، "الجو جميل".

وصلت نسب مشاهدة أغنية الجو جميل للنجم عمرو دياب الى 5 ملايين ونصف المليون مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

وتعد الأغنية من كلمات محمد القياتي، لحن محمد يحيى، توزيع أحمد عادل، ميكس وماستر أمير محروس.