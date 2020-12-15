جلسة تصوير جديدة لـ إيمان العاصي.. شاهد

خضعت الفنانة إيمان العاصي لجلسة تصوير بعدسة «أحمد مبارز» ظهرت خلالها إيمان بـ 2 لوك مختلفين جدا وهو ما اتفق عليه مبارز معها ومع الستايلست إيمان الخميسي.
وتظهر إيمان في السيشن الاول بلوك هادئ وبسيط ببدلة تحمل توقيع مصمم الازياء محمد صلاح، أما اللوك الثاني فتظهر إيمان فيه بشكل جرئ ومختلف ملئ بالألوان من خلال طقم من Villa Baboushka .
وأضاف: حقيقي كانت كواليس التصوير مريحة خاصة مع اعتمادنا علي الإضاءة الطبيعية في التصوير في اللوك الاول، ولكن في اللوك التاني كان الاعتماد ان يظهر درامي بعض الشئ من خلال إضاءة خاصة، فلقد كان مقصودا أن تكون تفاصيل ملامحها ظاهرة بشكل مختلف في هذا التصوير".
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