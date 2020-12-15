نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فضل شاكر يتخطى المليون مشاهدة بأحدث أغانيه في المقال التالي

الأغنية من كلمات عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، وتقول كلماتها:" يارب دايما ناجح في الخيانة والوجع، كمل بجد دة إنت فظيع أوي يا جدع، الله عليك هتبقى حاجة في الجحود قلبك دة ميت، وانت بارع في البرود عرفت تكسب قسوتي وخدت كل الكره ليك مشيت معاك، أنا سكتي لقيتني بخسر نفسي بيك وخلصت بالسلامة وروح اصل اللي زيي خسارة فيك".

ويأتي إطلاق فضل لهذه الأغنية، بعد أن طلب من محبيه اختيار لهجة أغنيته الجديدة، فوقع إختيارهم على اللهجة المصرية.

أحمد جودة - القاهرة - حصد الفنان اللبناني فضل شاكر أكثر من مليون مشاهدة بأغنيته "​ابقى قابلني​" بعد مروز 24 ساعة فقط على طرحها، وتصدرت التريند على "يوتيوب".