نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من قصد رامي عياش بكلمة "الممثل الأهبل"؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار النجم اللبناني رامي عياش حالة من الجدل بعد تعليقه على الجزء الرابع من مسلسل "​الهيبة​" الذي عرض مؤخراً بعنوان "​الهيبة الرد​".

وتعرض بسببه لهجوم من قبل معجبي أحد الممثلين الذين شاركو في هذا العمل، وبعدها غرد عياش​ برسالة قويّة لهذا الممثل الذي لم يسميه، طالباً منه أن يكون أكثر خلاقاً في حسابات متابعيه الغير حقيقيين والذين أسماهم بـ"الذباب الإلكتروني".

ونشر عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي عدداً من الصور لهذه الحسابات الوهمية، وعلّق بالقول:"مين هالممثل الأهبل اللي مسلّم الذباب الالكتروني لحدا ما بيعرف حتى يخترع وظيفة غير المحاسبة .خيي بدّل في وظايف كتير . كون خلّاق شوي".