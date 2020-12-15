آسر ياسين يعلق على سيدة مصرية تعمل على تاكسي بشوارع القاهرة

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان آسر ياسين، صورة تجمع بينه وبين سيدة مصرية تعمل سائقة علي تاكسي بشوارع القاهرة.



وعلق "ياسين"، من خلال تدوينه له عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلا: "ست مصرية أصيلة نازلة تشتغل على التاكسي بتاعه"، مصر حلوة بأهلها.

ي سياق منفصل، أعلن الفنان آسر ياسين، عن عرض فيلم "من ظهر راجل" على شبكة "نتفليكس" وذلك عبر حسابه الشخصي من خلال خاصية "الاستورى" بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث قام "ياسين" بنشر صورة له بصحبة الفنانة ياسمين رئيس، وكتب قائلا "العرض الأول لـ فيلم من ظهر راجل كان بمهرجان القاهرة السنيمائى عام 2016 من شاشة على Netflix.