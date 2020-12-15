ربنا يرحمك يا عمري كله.. إيمي طلعت زكريا تتذكر والداها الراحل بهذه الكلمات

أحمد جودة - القاهرة - أستعادت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا ذكرى وفاة والداها الراحل وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت إيمي صورة تجمعها بوالداها وعلقت على الصورة وكتبت : كان نفسي أكون قمر زيك كده .. ربنا يرحمك يا عمري كله.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمي طلعت زكريا الدرامية مشاركتها في مسلسل "بت القبايل"،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ حسني صالح، ﺗﺄﻟﻴﻒ شاذلي فرح، محمد البجلاتي، بطولة عمرو عبدالجليل، حنان مطاوع، محمد رياض، محمود عبدالمغني، منة فضالي، مدحت تيخا، محمد رياض.