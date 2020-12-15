نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ربنا يرحمك يا عمري كله.. إيمي طلعت زكريا تتذكر والداها الراحل بهذه الكلمات في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أستعادت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا ذكرى وفاة والداها الراحل وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشرت إيمي صورة تجمعها بوالداها وعلقت على الصورة وكتبت : كان نفسي أكون قمر زيك كده .. ربنا يرحمك يا عمري كله.
ولاقت الصورة تفاعل الكثير من محبيها وتباينت الكثير من التعليقات داعيين له بالرحمة والمغفرة.
والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمي طلعت زكريا الدرامية مشاركتها في مسلسل "بت القبايل"،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ حسني صالح، ﺗﺄﻟﻴﻒ شاذلي فرح، محمد البجلاتي، بطولة عمرو عبدالجليل، حنان مطاوع، محمد رياض، محمود عبدالمغني، منة فضالي، مدحت تيخا، محمد رياض.