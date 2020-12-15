نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور : مبارز يلعب بالألوان مع إيمان العاصي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجربة جديدة كعادته يقدمها المصور الفوتوغرافي أحمد مبارز ولكن هذه المرة مع النجمة إيمان العاصي من خلال جلسة تصوير ظهرت خلالها إيمان بـ 2 لوك مختلفبن جدا وهو ما اتفق عليه مبارز معها ومع الستايلست إيمان الخميسي.

حيث تظهر إيمان في السيشن الاول بلوك هادئ وبسيط ببدلة تحمل توقيع مصمم الازياء محمد صلاح، أما اللوك الثاني فتظهر إيمان فيه بشكل جرئ ومختلف ملئ بالألوان من خلال طقم من Villa Baboushka .

وقال مبارز " إيمان من النادر أن تخضع لجلسة تصوير خاصة وأن تظهر فيها بشكل مختلف، ولذلك اتفقت معها ومع الستايلست إيمان الخميسي علي أن نقوم باللعب بالألوان من خلال ظهورها بشكلين مختلفين تماما ولكن في كل لوك منهم نحاول أن نظهر جمال وجهها وشكلها وعيونها وهو ماساعدتنا فيه الماكييرة دينا الكاشف والكوافير مصطفي لطفي، وحقيقي كانت كواليس التصوير مريحة خاصة مع اعتمادنا علي الإضاءة الطبيعية في التصوير في اللوك الاول، ولكن في اللوك التاني كان الاعتماد ان يظهر درامي بعض الشئ من خلال إضاءة خاصة، فلقد كان مقصودا أن تكون تفاصيل ملامحها ظاهرة بشكل مختلف في هذا التصوير".