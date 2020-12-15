أعمال الأفريقي “واتارا واتس” في متحف الفن الحديث بنيويورك

آبيدجان- العمانية:

دخل الفنان والرسام العاجي (واتارا واتس) إلى متحف الفن الحديث بنيويورك ليكون أول إفريقي يلج إلى هذه المؤسسة التي تضم قرابة 200 ألف تحفة من الفن المعاصر والفن الحديث. فقد اقتنى المتحف مجموعة فنية للرسام العاجي لتكون جنبا إلى جنب مع أعمال فنانين راحلين مرموقين على المستوى العالمي؛ كالإسبانيين (بيكاسو) و(دالي)، والأميركي (آندي وارول)، والهولندي (فان غوغ)، والفرنسي (ماتيس).ويقيم (واتارا واتس) في نيويورك، حيث يعرض إنتاجه في المتاحف ودور العرض

المرموقة وفي مهرجانات عالمية. وسبق له أن عرض في متحف الفن الحديث في فبراير

2002 بمبادرة من مركز الفن المعاصر ضمن تقديمه لمعرض (القرن القصير: حركات

الاستقلال والتحرر في إفريقيا، 1945-1994).

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