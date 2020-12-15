“نوزي لونجو”.. جزيرة ملقاشية صغيرة تعج بالخرافات

مدغشقر-العمانية:

تقع جزيرة (نوزي لونجو) في ميناء (ديغو-سواريز) جنوب غرب مدينة (آنتسيرانانا) في مدغشقر.

وتمثل هذه الجزيرة التي يبلغ ارتفاعها 122 متراً، وتصل مساحتها إلى 5 هكتارات، مكانا للعبادة التقليدية عند شعب (آنتاكارانا) القاطن في المنطقة. وشأنها شأن جميع الجزر الصغيرة في الساحل الشمالي الغربي لمدغشقر، استُخدمت الجزيرة التي تكتسي بغطاء نباتي من (الباوباب) و(المنغروف)، لدفن الأسلاف من قبيلة (آنجواتي) التي تحتل الجزء الشمالي من أراضيها. وشكلت أراضي (نوزي لونجو) ذات الأصل البركاني والشكل الأيقوني، مكان تطهير للأشخاص الذين يقدمون لها قرابين كل سنة وهم خالعو النعال وعاريي الرأس وملتحفين بإزار. ومن الروايات التي يتناقلها السكان عن أصل الجزيرة أن حاكم شعب (ميرينا) في القرن التاسع عشر كان يحارب جيوش (آنتاكارانا) في جبل (لونجو)؛ ثم حاصرهم عند قمة

الجبل قبل أن تؤدي دعواتهم الإلهية إلى انفصال الجبل عن الساحل وتحوله إلى جزيرة صغيرة.

وبحسب الأسطورة، أصبح أبناء شعب (آنتاكارانا) بعد هذه الحادثة أسياداً للبحر الذي ينحسر أمامهم كلما أرادوا اجتيازه للذهاب إلى البر.

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