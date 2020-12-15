10 شعراء في مهرجان الشعر العربي بالقيروان

تونس- العمانية:

شهدت الدورة الخامسة لمهرجان الشعر العربي التي نظمها بيت الشعر بالقيروان، أمسيتين شارك فيهما 10 شعراء من إفريقيا، بالإضافة إلى أصبوحة لأعضاء “نادي الشعر وتعليم العروض” الذي تأسس منذ سنوات وساهم في تكوين عدد كبير من المبدعين اليافعين والشبان. ومن الشعراء الذين قدموا قصائدهم على مدى يومين: ليلى نسيمي (المغرب)، ومحمد إمباي (السنغال)، ومنصف الوهايبي، ومحمد الغزي، وفاطمة بن فضيلة، ومحمد الكنايسي، وحسين الجبيلي وسارة السلطاني، ومنير صويدي، والأزهر الحامدي (تونس).وكشفت مديرة البيت الشاعرة جميلة الماجري، أن العمل يجري لإصدار كتيّب يضم

أعمال المهرجان، إلى جانب إصدار تسجيلات بالصوت والصورة توثق نشاطاته وتوقف الفطناسي

عند أنشطة البيت التي ضمت أمسيات شعرية وندوات فكرية وأدبية، وكذلك حرصه على تأسيس علاقة متينة مع الشعراء، وعمله على توثيق أنشطته وأعماله، واستقطابه أسماء بارزة من الشعراء والنقاد والجامعيين بما يسهم في رفد المشهد الثقافيّ.

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