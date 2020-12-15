كتاب عن تحديات ” القراءة في مدينة لا تقراء “

الجزائر- العمانية:

يُثير صهيب مغاص في كتابه (القراءة في مدينة لا تقرأ) قضية العزوف عن القراءة والمطالعة، خصوصاً مع ظهور الوسائل التقنية الحديثة التي أشغلت الناس وأبعدتهم عن الكتاب. ويضعُ الكتاب، الصادر عن دار المثقف بالجزائر، اليد على الأسباب التي تجعل من مدينة ما، (مدينة لا تقرأ)، وكذا آثار العزوف عن القراءة كفعل حضاريّ صانع لقيم التطوُّر والنمو.

ويؤكد المؤلف، لوكالة الأنباء العمانية، أنّ كتابه يمثل دراسة أو تجربة اجتماعية، إذ يتناول تقييماً لمشروع كان قد ساهم في تنشيطه وإدارته بمدينته الكريمية غرب الجزائر، لتعزيز عادة القراءة التي غابت في أوساط السكان، من خلال عمل ما يُسمّى (تحدّي القراءة) بين طلبة المدارس، وكان هذا التحدّي يتضمن قراءة كتاب كلّ ثلاثة أيام، ثم استخلاصُ المعارف والمصطلحات التي تعلّمها المشارك. وقد ناقش المؤلف فسلفته التي تبحث عن مدينة ترفع من قيم حبّ الكتاب، والعلم، والأخلاق. ويشير مغاص إلى أنّه تحدث بين ثنايا هذا الإصدار، عن كيفية التحفيز، والتأطير، والمتابعة من أولياء الأمور، من أجل تكوين شخصية الطفل المبدعة، وتنشئته تنشئةً سليمة. ويؤكد المؤلف أنّ المطالعة مهمّةٌ لتنمية شخصيّة الفرد، وعلى الصعيد النفسيّ كذلك، كما أنّها ضروريةٌ لتكوين النخب الفاعلة في المجتمعات، فضلاً عن كونها تجعل المرء على علاقة دائمة بلغته، وتغرس فيه الرغبة في اكتساب المعارف والمهارات، وهو ما يُعزّزُ

الدور الذي تقوم به المدارس والثانويات والمعاهد.