محاضرة افتراضية بجامعة السلطان قابوس تعرِف بالتربية الإعلامية

ضمن برنامج الموسم الثقافي

مسقط – الوطن:

نظمت كلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس محاضرة افتراضية ضمن برنامج الموسم الثقافي، بعنوان (التربية الإعلامية: فلسفتها، إشكالياتها وضروراتها الراهنة)، سعت إلى شرح مفهوم التربية الإعلامية والإشكاليات التي تواجه التطبيق مع عرض نماذج لبعض البلدان المتقدمة في هذا المجال.

أدار المحاضرة الدكتور محمد مختار ساطور بقسم الاعلام، مستضيفاً الدكتورة فاتن بن لاغة أستاذ مساعد بقسم الاعلام بالجامعة. وتحدثت الدكتورة فاتن في بداية المحاضرة عن الفلسفة الإعلامية، منطلقاتها والإطار المفاهيمي والبحثي، حيث تطرقت إلى شرح مفهوم التربية بوسائل الإعلام وأهم المحطات التاريخية المرتبطة بتطور مجال التربية الإعلامية. وأوضحت الدكتورة فاتن أن التفكير في التربية بوسائل الاعلام قد بدأ منذ ستينيات القرن الماضي، وذلك من خلال التعاون بين منظمة اليونسكو والاتحاد الأوروبي، وكان الهدف نفعيا من حيث إمكانية توظيف الاعلام والاتصال في العملية التعليمية، وهذه النفعية قائمة على أن العملية التعليمية يجب أن تخدم التنشئة الاجتماعية للنشء وللشباب.

واستعرضت الدكتورة فاتن أهم الإشكاليات التي تواجه الاعلام منها احتكار سوق الاخبار وعمق الاختلال القائم في التدفق الاخباري بين دول الشمال ودول الجنوب. كما أشارت إلى المضامين غير الأخلاقية في وسائل الاتصال الجماهيري وفي الوسائط الرقمية، وذكرت أن الخلط بين الخبر والرأي يعتبر أحد أخطر أنماط الانحياز الإعلامي.

وتحدثت الدكتورة فاتن عن ضرورات التربية الإعلامية في ظل تحولات البيئة الإعلامية وتحدياتها، وذكرت أهمية الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في مجال التربية الإعلامية ورسم استراتيجيات وطنية داعمة للتربية الإعلامية تشارك فيها كل الأطراف ذات الصلة، كما تطرقت إلى إدماج التربية الإعلامية ضمن المقررات الدراسية والمناهج التعليمية في الجامعات وإدماجها تدريجياً ضمن المناهج التعليمية في المدارس بما يتناسب مع مراحل النمو النفسي للطفل.

جدير بالذكر أن الموسم الثقافي لكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس، في نسخته الأولى انطلق في الخامس من أكتوبر ويستمر إلى نهاية ديسمبر من هذا العام.