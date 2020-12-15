على طريقته الخاصة.. هاني رمزي يحتفل بالعيد الوطني للبحرين

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان هاني رمزي على الإحتفال بالعيد الوطني البحريني الذي يحل اليوم الخامس عشر من شهر ديسمبر.

ونشر هاني رمزي صورة لعلم البحرين عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وعلق قائلاً :" كل عام ومملكة البحرين وملكها وشعبها بكل خير بمناسبة العيد الوطن البحريني.

وعلق أحد المتابعين وكتب : كل سنة وأنت معانا يا نجومية.