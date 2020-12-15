بجلد النمر.. ميرنا نور الدين تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة ميرنا نور الدين جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر ميرنا بالصورة بإطلالة أنيقة مرتدية چاكت من جلد النمر وتحته توب أبيض ، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها ، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب خفيف مما كشف عن جمال ملامحها.

والجدير ذكره أن آخر أعمال ميرنا نوو الدين مسلسل "حكايات بنات 5 " وهو من بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، مع استمرار الممثل رمزي لينر من الأجزاء السابقة، وإخراج مصطفى أبو سيف.

وخاضت ميرنا سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل هوجان، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى تم عرض الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" مؤخرا الذى تشارك فى بطولته.

