عروض كاملة العدد لأفلام خيري بشارة في السعودية

شهدت عروض

مهرجان البحر الأحمر السینمائي الدولي اقبالا كبيرا للإحتفاء

بمسیرة المخرج القدیر خیري بشارة في جدة بعرض خمسة من أهم أفلامه التي تم إعادة ترمیمها في جدة والریاض و الظهران.وقد شهد المهرجان توقيع كتاب خیري بشارة "المتمرد" بقلم الناقد محمد سید عبدالرحیم، وإقامة احتفالیة خاصة لتكریم مسیرة المخرج المصري القدیر خیري بشارة من 14 إلى 16 دیسمبر الجاري.

وتشمل هذه الاحتفالیة تقدیم خمسة من أهم أفلامه في أول عرض لها على الشاشة الكبیرة في كل من الظهران وجدة والریاض.

وكانت مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السینمائي قد قامت بإعادة ترمیم باقة من أفلام المخرج القدیر ضمن سعیها للحفاظ على الإرث السینمائي العربي.

واستضاف المهرجان المخرج خیري بشارة الذي شارك في ندوة تخصصیة تقام في موڤي سینما بمول العرب في جدة حول “التجدید السینمائي في الحبكة والقصة والأداء”، یستعرض من خلالها مسیرته و خبراته في تجدید السینما العربیة وإعادة رسم ملامحها، استمرت لأكثر من أربعة عقود، وذلك بمشاركة مدیر البرنامج العربي في المهرجان أنطوان خلیفة.

وبهذه المناسبة قال من حیاتي في السینما وخارج السینما.” ً بشارة في تعلیق له عن مشاركته “جمیل بالنسبة لي، وربما لكم، أن أتذكر وأستعرض معكم 57 عاما ّق مسیرة ویحصل حاضري الندوة على نسخة من كتاب “خیري بشارة: المتمّرد” بقلم الناقد محمد سید عبدالرحیم ، وهو كتاب جدید یوث أرشیفیة تنشر لأول مرة.

المخرج، كما یضم صورا یُذكر أن خیري بشارة ولد في طنطا وترعرع في القاهرة. تخ ّرج من معهد السینما في القاهرة عام 1967 ،ثم قضى فترة السبعینات في إخراج الأفلام القصیرة والتسجیلیة لیحصل على لقب “نجم السینما التسجیلیة”.

وخلال الثمانینات استطاع بشارة التأكید على مكانته في عالم اب مثل عبد الرحمن الإخراج حیث كان مؤسس تیار الواقعیة الجدیدة في السینما المصریة والعربیة. عمل بشارة مع العدید من أهم الكتّ الأبنودي الذي شاركه بكتابة سیناریو “الطوق والإسورة” (1986 ،(وفایز غالي الذي كتب سیناریو “یوم مر... یوم حلو” (1988 ،(كما عمل مع كبار نجوم السینما أمثال أحمد زكي، شریهان، وفاتن حمامة. خلال التسعینات انتقل بشارة إلى سینما الفانتازیا الشعبیة، قبل أن یكون من أوائل المخرجین العرب الذین تحّولوا إلى السینما الرقمیة.