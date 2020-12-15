ضجة على تويتر بسبب أغنية فضل شاكر الجديدة.. هل يمكن نسيان الخيانة؟

وعلق أحد الأشخاص على موقع تويتر قائلا: نستنتج من تعليقات البنات على أغنية فضل شاكر الجديدة أن البنات ممكن يغفروا الإرهاب والدعوشة بس مستحيل يغفلوا الخيانة.





تخطت أغنية "ابقى قابلنى" للمطرب فضل شاكر حاجز المليون مشاهدة بعد يوم من طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

وتعاون الفنان فضل شاكر بهذا العمل "ابقى قابلني" مع الشاعر عمرو المصري ، ومن ألحان عمرو الشاذلي، وتولى التوزيع الموسيقي عمرو الخضري، ومكس عمرو الخضري وعمر الصباغ، وماستر عمر صباغ، وإشراف عام إياد النقيب ومن إنتاج الفنان فضل شاكر.

كان أخر أعماله الغنائية أغنية "للحين عايش" باللهجة الخليجية، التي حققت نجاحا كبيرا خلال أيام من طرحها على القناة الرسمية "يوتيوب"، ويأتي إطلاق العمل الجديد بعد طلب الفنان فضل شاكر من جمهوره اختيار لهجة أغنيته الجديدة، لتكون أغنية "ابقى قابلني" وهي باللهجة المصرية، استجابة لرغبة جمهوره الذي تفاعل معه بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.