نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضوي الشربيني تحتفل بعيد ميلاد ابنتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الإعلامية رضوى الشري بعيد ميلاد ابنتها الكبيرة تايا ، الذي يحل اليوم الخامس عشر من شهر ديسمبر.

ونشرت رضوي صورة تجمعها بإبنتها عبر حسابها الرسمي بإنستجرام ، ووجهت لها رسالة ملئية بالحب وكتبت : إلي من منحتني حياة جديدة إلى أول من منحتني الأمومة.. إلي صديقتي الأولي والمفضلة.. كل سنة وأنتي طيبة اللي بتكبر قدامي وأنا فخورة بيها وبأخلاقها وشطارتها وأدبها.. كل سنة وأناي بنتي وحبيبتي وأختي وصحبتي.. يا حتة مني ويارب يقدرني وأكون ثم جديرة بيكي انتي وأختك.

والجدير ذكره أن رضوي الشربيني تعرضت مؤخرًا لشائعة زواجها من زوج الإعلامية مني الشاذلي ، وهذا ما نفته رضوي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث قالت: "أنا مش مرتبطة ولما هرتبط كل الناس في مصر هتعرف.. مش مصر بس ده الوطن العربي كله هيعرف.. عشان أنا مش الست اللي بتعمل حاجة في الخفاء، حسب مواقع إعلامية.

وأضافت: "الجواز مش حرام ومش عيب، لكن أنا دلوقت مش مرتبطة خالص، بقول ده لأن في شخص مش محترم طلع عليا إشاعة مش محترمة.. لو أنت مبتحبنيش طلع اللي أنت عايزه مش هتكلم، لكن متضرش ناس تانية معايا، ليه تضر عيلة كاملة وراجل وست محترمين ملهمش ذنب، الناس دي إخواتي فعلا”.. في ست تقبل إنها تتجوز راجل متجوز لكن أنا لا أقبل ده، مهما حصل، كل الناس يعرفوا هي مين رضوى الشربيني، وإن أنا نصيرة المرأة وبقول لكل ست ابعدي عن كل راجل متجوز، فأنا مش هكون أول ست تكسر قلب ست زي.