المتحدة تضيئ سماء القاهرة احتفالا ببداية العام الجديد 2021

القاهرة - محمد ابراهيم - يحتفل العالم اجمع بميلاد سنة جديدة فى منتصف ليل 31 ديسمبر 2020 و تستعد معظم العواصم الكبرى بدول العالم بإحتفالية مبهرة تعبر عن مكانة تلك العواصم عالميا.

وغالبا ما تكون تلك الأحتفالات حول احد اهم انجازات الدولة مصحوبة بالكثير من مظاهر البهجة و الفرح و يتم نقلها اعلاميا لكى تنقل صورة ايجابية عن تلك العاصمة و الدولة و يكون حدثا مميزا يظل جزء من هوية المدينة للعام كله.

و قد استعدت المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسى لعمل احتفالية كبرى فى القاهرة و راجعت المواقع المختلفة للأنجازات التى تعبر عن الدولة الحديثة و التى تمت خلال عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى و لذا وقع الأختيار على (كوبرى تحيا مصر) و ذلك بإستخدام الألعاب النارية المتقدمة و التى تعطى صورة مبهرة على شاشات التلفزيون العالمية لتضاهى احتفالات العواصم العالمية الكبرى. و أيضا تم اختيار موقع مميز من (العاصمة الإدارية الجديدة) و يكون ذلك مصاحبا لبعض الاحتفالات فى الموقع نفسه فى تجمع للمواطنين لتصوير مظاهر الفرحة بإستقبال العام الجديد. و ستقوم كل وسائل الاعلام المصرية بنقل الحدث على الهواء مباشرة مصاحبا للعد التنازلى لأستقبال العام الجديد فى منتصف ليل القاهرة و اضافة الى التواصل مع وسائل الاعلام العربية و العالمية لنقل الحدث على الهواء مباشرة من القاهرة ليكون بمثابة احتفال مصر بإستقبال العام الجديد

و قد افاد المهندس حسام صالح المتحدث بأسم المتحدة أن نوعية الألعاب النارية مميزة فى اداءها و أمانها و ذلك لأداء هذا العمل الكبير استيرادها من النمسا و ألمانيا ليتم تجهيز الكوبرى و المنطقة المحيطة به. و يتوقع صالح أن يكون هذا العمل هو الأكبر و الغير مسبوق فى مصر ليكون ايقونة لأحتفالات العام الجديد سنويا و مثال يتم العمل به و البناء عليه كل عام.