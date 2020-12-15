زاهي حواس لبرنامج شخصيات فى حياتى على المحور: الآثار لم تكن فى دماغى وكان نفسى أبقى محامى وتأثرت بكمال الشناوى فى دور المحامى

القاهرة - محمد ابراهيم - قال زاهى حواس وزير الآثار الأسبق رداً على سؤال الدكتور حسن راتب ، كيف وانت الشاب الريفي البسيط تخرج الى العالمية وتصبح علما شهيرا بهذا الشكل؟، ليرد زاهى حواس قائلا :"أنا من قرية صغيرة بالقرب من دمياط، ووالدى كان فلاحا ودائما كان يقول لى اوعى تبقى فلاح زيى، لما كنت أروح أزوره يقولى اوعى تحط ايدك فى المية ولا فى الطين، وقال لى نصيحة مازلت أضعها أمام عينى وهى "اوعى تحط اصبعك تحت ضرس حد"،

وأضاف حواس خلال حلوله ضيفاً على حسن راتب، فى حلقة مدهشة من برنامج شخصيات فى حياتى على شاشة المحور والتي كانت مليئة بالأسرار الخاصة والتفاصيل عن حياة الفرعون زاهى حواس للدكتور حسن راتب :"يمكن النصيحة دى أنقذتني فى حياتى كتير، وأتذكر وأنا طفل صغير قرأت كتب كثيرة جدا، وكنت أدخر من مصروفى لشراء الكتب العالمية والمترجمة وأدخل سينما، والآثار لم تكن فى دماغى وكان نفسى أبقى محامى وتأثرت بكمال الشناوى فى دور المحامى وتمنيت ان اكون وقولت نفسى ابقى زى كمال الشناوى،

وتابع حواس ولا أنكر أننى كنت طالب فاشل وبنجح بالعافية، وعندما دخلت كلية الحقوق فى السنة الأولى، رأيت زبيدة ثروت وانبسطت جدا أنى فى نفس الكلية التى تدرس بها زبيدة ثروت"،

وأضاف زاهى حواس خلال حديثه مع الدكتور حسن راتب :" ذات مرة عمر الشريف قالى بحب الشعراوى وقعد يقلد الشعراوى بالضبط وقلت له انت لازم تقوم بدور الشعراوى، و أبلغته أن الدكتور حسن راتب بيحب الشعراوى، ومن الممكن أن ينفذ عمل درامى عنه".