أنجى على تستضيف الفنانه لوسى فى برنامج اسرار النجوم يوم الخميس على نجوم 100.6FM

القاهرة - محمد ابراهيم - تستضيف الإعلاميه المتميزه أنجى على الفنانه الكبيره لوسى فى برنامج أسرار النجوم على محطه وراديو نجوم FM 100.6 الساعه الثامنة مساءاً

وتتحدث الفنانه لوسى عن أهم محطاتها الفنيه على مدى مشوارها منذ بدايتها كونها من أهم راقصات الشرق الأوسط .

الجدير بالذكر أن أول اعمال الفنانه الكبيره لوسى مسلسل ليالى الحلميه مع المخرج الكبير إسماعيل عبدالحافظ ومن أهم اعمال الفنانه لوسى البيت الكبير الكيف سماره ولى العهد مذكرات سيئه السمعه الباطنيه كلام نسوان أدهم الشرقاوى الوعد كناريا وشركاه سلطان الغرام سلاله عابد المنشاوى وعد البحر غدر وكبرياء جحا المصرى كرسى فى الكلوب موعد مع الشهره زيزينيا أبيض وأسود ايما وسيما رومانتيكا سارق الفرح أرابيسك ليه يا بنفسج الحب فى الثلاجه البحث عن سيد مرزوق عوده الهارب كيدالعوالم وغابت الفنانه الكبيره لوسى عن مهرجان الجونه مهرجان القاهره السينمائى فى دورته 42