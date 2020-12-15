كل ما تريد معرفته عن الدورة 13 من المهرجان القومي للمسرح

أعلنت ادارة المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل عن تفاصيل دورته الـ 13.

ويشارك في المهرجان 28 عرضا مسرحيا من مختلف القطاعات الإنتاجية حيث يستهدف المهرجان عرض نماذج مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر خلال عام لقطاع شئون الانتاج الثقافي والبيت الفني للمسرح وقطاع الهيئة العامة لقصور الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ودار الاوبرا المصرية.

بالإضافة إلى مشاركة المعهد العالي للفنون المسرحية والفرق المستقلة والحرة والمسرح الجامعي وفرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها.

ويكرم المهرجان في هذه الدورة التي ستنطلق يوم 20 ديسمبر وتستمر حتي 4 يناير 2021، 6 فنانين من فناني المسرح هم صلاح السعدني وسهير المرشدي والراحل محمود ياسين والراحل المنتصر بالله والمخرج عباس أحمد والمخرج نجيب سرور.

كما يقدم المهرجان عددا كبيرا من الجوائز تتعدي قيمتها المالية الـ 300 ألف جنيه في قسمين: القسم الأول هو قسم مسابقة العروض المسرحية: وهى مسابقة واحدة لجميع الفرق المسرحية المتقدمة لتسابق وتمنح الجوائز الآتية :