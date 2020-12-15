كل ما تريد معرفته عن الدورة 13 من المهرجان القومي للمسرح

أعلنت ادارة المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل عن تفاصيل دورته الـ 13.
ويشارك في المهرجان 28 عرضا مسرحيا من مختلف القطاعات الإنتاجية حيث يستهدف المهرجان عرض نماذج مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر خلال عام لقطاع شئون الانتاج الثقافي والبيت الفني للمسرح وقطاع الهيئة العامة لقصور الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ودار الاوبرا المصرية.
بالإضافة إلى مشاركة المعهد العالي للفنون المسرحية والفرق المستقلة والحرة والمسرح الجامعي وفرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها.
ويكرم المهرجان في هذه الدورة التي ستنطلق يوم 20 ديسمبر وتستمر حتي 4 يناير 2021، 6 فنانين من فناني المسرح هم صلاح السعدني وسهير المرشدي والراحل محمود ياسين والراحل المنتصر بالله والمخرج عباس أحمد والمخرج نجيب سرور.
كما يقدم المهرجان عددا كبيرا من الجوائز تتعدي قيمتها المالية الـ 300 ألف جنيه في قسمين: القسم الأول هو قسم مسابقة العروض المسرحية: وهى مسابقة واحدة لجميع الفرق المسرحية المتقدمة لتسابق وتمنح الجوائز الآتية :
جائزة أفضل عرض مسرحي (مركز أول) جائزة عينية عبارة عن درع المهرجان وشهادة تقدير وجائزة أفضل عرض مسرحي (مركز ثان) جائزة عينية عبارة عن درع المهرجان وشهادة تقدير وجائزة أفضل مؤلف مسرحى :جائزة مالية قدرها ثلاثون ألف جنيه مع درع المهرجان وشهادة تقدير وجائزة افضل مؤلف صاعد: جائزة مالية قدرها خمسة عشر ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير وجائزة أفضل إخراج مسرحى: جائزة مالية قدرها ثلاثون ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير وجائزة أفضل مخرج صاعد: جائزة مالية قدرها خمسة عشر ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير.
أما جائزة أفضل ( دور أول) رجال فهي جائزة مالية قدرها ثلاثون ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقديروجائزة أفضل (دور ثان) رجال :جائزة مالية قدرها عشرون ألف جنيه مع درع المهرجان وشهادة تقدير وجائزة أفضل ممثل صاعد : جائزة مالية قدرها خمسة عشر ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير وجائزة أفضل ( دور أول) نساء : جائزة مالية قدرها ثلاثون الف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير وجائزة أفضل (دور ثان) نساء :جائزة مالية قدرها عشرون ألف جنيه مع درع المهرجان وشهادة تقدير.
وتمنح جائزة أفضل ممثلة صاعدة كجائزة مالية قدرها خمسة عشر ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير، وجائزة أفضل تصميم ديكور: جائزة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير وجائزة أفضل تصميم أزياء : جائزة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير وجائزة أفضل تصميم إضاءة : جائزة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير وجائزة أفضل موسيقى مسرحية :جائزة مالية قدرها عشرون ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير وجائزة أفضل تصميم استعراضات :جائزة مالية قدرها عشرون ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير وجائزة أفضل دراماتورج : جائزة مالية قدرها خمسة عشر ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير وجائزة أفضل دعاية مسرحية : جائزة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه مع الدرع وشهادة تقديروجائزة الاشعار وقيمتها 10 آلاف جنيها مع الدرع وشهادة التقدير.
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