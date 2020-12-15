زوجة الفيشاوي تكشف تفاصيل فيديو رائج لها على مواقع التواصل الاجتماعي

بعد جدل كبير حول الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، زوجة الفيشاوي "نادية الكامل" توضح تفاصيل لم تظهر بوضوح خلال التصوير.

واوضحت نادية الكامل ردها، زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، على الفيديو المنسوب لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والذي زعم الجمهور أنها غضبت من إهمال زوجها لها بإحدى الحفلات، وطالبته بالجلوس بجانبها.

وشاركت نادية جمهورها بهذا الفيديو على "فيس بوك"، وعلقت قائلة: "أنا ولا قلت أحمد ولا قلت تعالى هنا وكمان مقولتش تعالى أقعد جنبي.. وكمان فيه واحدة بتنادي عليه واللي يعرفني هيعرف إن ده مش صوتي يا جماعة أنا روحت البيت اتفرجت زيي زي الناس.. يا جماعة إلحقوني أنا جوزي كان هيتاخد مني.. طيب الآنسه دي اللي عاوزاه يقعد جنبها مفكرتش للحظه أنا هقعد فين؟".

وتابعت نادية: " واللي بتقولوا تعالي هنا ..طب لما هو يروح هنا ..انا هروح فين؟ ???????? ..وعلي فكره انا اتقل وارسن واعقل بكتييررر اني اعمل كده وانادي ل جوزي بالشكل ده عشان شكلي ...وانا احب احترم شكلي ونفسي جدا ..واهو في الاخر لا رد علي دي ولا راح هنا ولا بص حتي ..يعني شكلكوا وحش اوي .. بس معلش المره الجايه هاخد بالي.. ستات تخاف متختشيش حقيقي ..اشعر بالاشمئزاز فعلا من تصرفات زي دي متلقش ب اي ست محترمه..اشعر بالاشمئزاز فعلا"

يذكر أن ندى الكامل -زوجة الفنان أحمد الفيشاوي- صدمت الحاضرين في فعاليات اليوم السادس للدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وبدت بوزن زائد بشكل ملحوظ، في ظهورها مع زوجها على السجادة الحمراء.

واعتمدت زوجة أحمد الفيشاوي، على الظهور بفستان واسع لتخفي معالم جسمها بعدما اكتسبت وزنًا إضافيًا، أظهرته زوايا التصوير هذه المرة، عكس المرة السابقة التي ظهرت فيها في الحفل الإفتتاحي للمهرجان.

يأتي ذلك بعدما، خطف أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل الأنظار اليهما في إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الثانية والأربعين، إذ حرص «الفيشاوي» على تقبيل زوجته ندى ليعيد إثارة الجدل ويعيد لأذهان الجمهور حالة الجدل التي أثارها في مهرجان الجونة.https://www.facebook.com/nada.kamel.543/posts/4233997133282985