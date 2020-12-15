زاهي حواس =: الرئيس مهتم بالآثار والمتحف المصرى الكبير ومتحف الحضارة هيقلب العالم كله

وأضاف حواس خلال حلوله ضيفًا على حسن راتب، فى حلقة مدهشة من برنامج شخصيات فى حياتى على شاشة المحور والتي كانت مليئة بالأسرار الخاصة، عندنا رجال يخافون على البلد ودائما ينقذوا مصر من الظلام، ومنذ عصر الفراعنة وإلى الآن الجيش دائما ينقذ مصر".

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور زاهى حواس وزير الاثار الأسبق أن الرئيس مهتم بالآثار والمتحف المصرى الكبير ومتحف الحضارة، سيحدث صدى كبير " هيقلب العالم كله" ولا توجد دولة فى العالم يحصلها ما حدث فى مصر وتقوم وتنهض والحمد لله رجعنا دولة قوية

وتابع حواس "لن ينصلح حال البلد إلا إذا قضينا على أعوان الآله "ست" وهو إله الشر عند الفراعنة الذى قتل شقيقه".

وعقب الدكتور حسن راتب أنه مؤمنا بما يفعله الرئيس السيسى في إعادة صياغة العلاقة المختلفة بين المكان والسكان، وأن هذا الرجل يبدع ذاته الآن، والإعلام لا يعرف التسويق للانجازات التى يصنعها الرئيس، وأن الرئيس ينشىء مدن حقيقية مثل مدينة الجلالة والعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية ويحل الخريطة السكنية من جديد

وأضاف راتب أن التاريخ سيسجل أن هذا الرجل أبدع فى هذه النقطة فى مصر ببناء العواصم الكبيرة كل مدينة عمل لها عمق جغرافى ببناء مدن جديدة للقضاء على الكثافة السكنية التى تشل الحركة كلها، مؤكدا أنه يقوم ببناء جامعة فى العاصمة الإدارية الجديدة باسم "جامعة العاصمة"