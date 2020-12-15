"لا نستطيع الانتظار" .. المشاهير يهنئون عمرو دياب بأغنية "يا أنا يا لأ" بعد طرح البرومو والبوستر الرسمي

القاهرة- سما جابر الثلاثاء,15 كانون اﻷول (ديسمبر) 2020 - 17:57
عمرو دياب النجم المصري طرح عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، البوستر الرسمي وبرومو أحدث أغنياته "يا أنا يا لأ" التي من المقرر طرحها كاملة خلال الأيام القليلة المقبلة، ضمن ألبومه الجديد.
إنجي علي تتفاعل مع "يا أنا يا لأ" لعمرو دياب
وتفاعل مع الأغنية الجديدة للهضبة عدد كبير من محبيه وأصدقائه بالوسط الفني، الذين حرصوا على إعادة نشر برومو الأغنية، وإبداء إعجابهم بها، ومن بينهم الإعلامية المصرية إنجي علي التي عبرت عن تشوثها لطرح الأغنية كاملة والألبوم أيضا.
إنجي علي شاركت الجمهور عبر حسابها على انستجرام، ببرومو أغنية الهضبة الجديدة، وعلقت قائلة: "يا أنا يا لأ.. ماحدش تاني"، وأضافت أيضًا: "لا أستطيع الانتظار.. الأول والوحيد، عمرو دياب".
هاني محروس وعمرو منسي يهنئان الهضبة بأغنيته الجديدة
المنتج الغنائي هاني محروس، حرص أيضًا على تهنئة أصدقائه عمرو دياب وأيمن بهجت قمر، وكل من شارك في الأغنية الجديدة، حيث قام بنشرها عبر فيسبوك، وعلق قائلًا: "الله على الحلاوة والشياكة"، فيما نشر الكاتب والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر عبر صفحته الأغنية التي قام بكتابتها، وعلق قائلًا: "يا أنا يا لأ".
عمرو منسي الشريك المؤسس لمهرجان الجونة السينمائي، هنأ صديقه عمرو دياب بأغنيته الجديدة، عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، حيث نشر برومو أغنية "يا أنا يا لأ" واكتفى بوضع الرسوم التعبيرية عليها.
ألبوم عمرو دياب الجديد
الجدير بالذكر أن عمرو دياب على صورة البوستر بإطلالته الأخيرة التي ظهر بها في أكثر من مناسبة وحفلة، بالشعر القصير الأشقر بالإضافة إلى قميص باللون الأسود، ومن المتوقع أن يطرح عمرو دياب المزيد من صور الألبوم وبوستراته على مواقع التواصل خلال الأيام المقبلة، وذلك ضمن خطة الدعاية للألبوم.
وكشف الفنان الملقب بـ"الهضبة" عن موعد طرح الألبوم الجديد في حفله الأخير بقصر عابدين في القاهرة، وقال إنه سيطرح الألبوم في يوم 25 ديسمبر الجاري، وهو ما شوق الجمهور للألبوم والذي يعود به في موسم الشتاء مجدداً بعد ألبومه "سهران" والذي طرحه في شهر يناير الماضي، وكشف عمرو دياب عن عدة أغاني جديدة من الألبوم ومنها أغنية "محسود" والتي قدمها لأول مرة في حفله الأخير
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "لا نستطيع الانتظار" .. المشاهير يهنئون عمرو دياب بأغنية "يا أنا يا لأ" بعد طرح البرومو والبوستر الرسمي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مجلة هي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.