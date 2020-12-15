فيديو عبير سندر تدخل في نوبة بكاء بعد معرفة جنس مولودها .. وما رد فعل زوجها ووالدتها؟

عبير سندر الفاشينيستا السعودية دخلت في نوبة من البكاء بعد اعتقادها بأن عدم حركة جنينها تدل على أن حالته الصحية غير جيدة، حيث أصيبت بحالة من الفزع والخوف عليه وقررت أن تطمئن عليه بالذهاب إلى الطبيب.

عبير سندر تكشف عن جنس جنينها

عبير سندر نشرت مقطع فيديو عبر يوتيوب وثق تواجدها في عيادة الطبيب من أجل فحص جنينها والتأكد من حالته الصحية، ومعرفة جنسه أيضًا، وأكدت عبير أنها وزوجها يرغبان في أن يكون مولودهما القادم ابنة، إلا أن الطبيبة أخبرتها أنها ستنجب مولود ذكر، الأمر الذي دفعها للبكاء.

رد فعل زوج ووالدة عبير سندر بعد معرفة جنس طفلها

فيما أكد زوجها الذي كان يساندها عبر مكالمة بالفيديو بسبب ظروف سفره؛ أنه سيهتم بالمولود القادم، وعبر عن حبه لها ولطفلهما المقبل، وسعادته بكونه سيصبح أبًا لمولود ذكر لأول مرة، كما حرصت عبير سندر على إبلاغ والدتها بتفاصيل زيارتها للطبيب، وأبلغتها أنها تنتظر صبيًا، حيث دخلت والدتها في حالة سعادة كبيرة وهنأتها بطفلها، لافتة إلى أنها كانت تعتقد أن ابنتها حامل بفتاة.

وكانت عبير سندر الفاشينيستا قد أعلنت في أكتوبر الماضي، عن حملها بطفلها الأول من زوجها البريطاني، جوردان أونيل، وأكدت وقتها أنها في الشهر الرابع، وأوضحت أنها كانت قد اتخذت قرار بألا تعلن عن الحمل إلا بعد مرور فترة عليه.

تفاصيل إعلان عبير سندر خبر حملها

وكانت عبير قد نشرت مقطع فيديو ظهرت خلاله وهي تفاجئ زوجها بخبر حملها حيث أوضحت أنها حرصت على أن تقنع زوجها أنها سوف تحضر له مفاجأة خلال مشاركتهما في أحد التحديات التي سيقومون بها أمام الجمهور وعند تصوير فيديو التحدي فاجئت زوجها بخبر حملها.

زوج عبير سندر لم يكن مستوعبًا أو مصدقًا لما قالته زوجته له في البداية واعتقد أنها تقوم بمقلب فيه، خاصة وأنهما كانا متفقين على تأجيل فكرة الحمل في الوقت الحالي، وبمجرد أن تأكد من الخبر السعيد، بعد أن أرته عبير صورة جهاز فحص الحمل على هاتفها، فقام باحتضانها معبرًا عن سعادته الشديدة كونه سيصبح أبًا للمرة الأولى، فيما بكت دوت الخليج من فرحتها.