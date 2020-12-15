لقاء سويدان تحتفل بتكريمها كأفضل ممثلة مسرح عن مسرحية "سيد درويش"

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت الفنانة لقاء سويدان بحصولها على جائزة أفضل ممثلة مسرح عن مسرحيتها الأخيرة سيد درويش.

وأعربت لقاء سويدان عن سعادتها الشديدة بذلك التكريم ، ونشرت صورة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتبت : أحسن ممثلة مسرح 2020 عن دور جليلة في مسرحية فنان الشعب سيد درويش.. الحمد لله.

والجدير ذكره أن آخر أعمال لقاء سويدان مسرحية "سيد درويش" بطولة محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامي، شريف عبدالوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربيني، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبدالمجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبدالعزيز، غاده كامل، دعاء الخولي، مجدي عبدالعزيز، إسماعيل شعراوي،إمام محمد، فاروق الجندي، ربيع الشاهد، مازن تركي.

