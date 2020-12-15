بهذه الكلمات.. حمو بيكا يشوق جمهوره لمهرجان "أنا بيج بوص"

القاهرة - محمد ابراهيم - شوق مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، لعمل غنائي جديد بعنوان "أنا بيج بوص".

ونشر حمو بيكا صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق على الصورة وكتب : صباح العسل لكل اخواتي والناس الصفرة لا وكلام محدوف ليك يا خروف .. انتظروا أغنية "أنا بيج بوص".

يشار أن حمو بيكا طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة "أنتي معلمة" والتي يشاركه بغنائها المطرب عمر كمال، وحققت الأغنية مشاهدات قياسية بعد فترة وجيزة من طرحها.

والجدير بالذكر أن حمو بيكا قد شارك فيديو يهاجم من خلاله نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، وقال به: "محدش هيقدر يمنعني من الغنا غير الموت، ولو على الحبس أنا مش خايف والمرة الجاية هننزل وهنقول مش عايزين هاني شاكر، ومش معترفين بالفن بتاعك، والمرة الجاية هيكون في شتيمة وقلة أدب ومش هحلكوا وهاجي أعملكم ثورة".

