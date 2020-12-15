لهذا السبب..علي الطيب يطالب بالقبض على أحد الأطفال

نشر علي الطيب صورة للسيارة التي كان يقودها الطفل، وعلق عليها قائلاً:"اللي يشوف العربية دي راكبها عيل 12 سنة يبلغ عنه ويعمله محضر عشان البيه ماشي في شارع بيتي يا دوب عربية تعدي منه ومليان أطفال سواء راجعين من المدرسة أو ولاد حد في الشارع ونازل أجيب بنتي من المدرسة وشوفته بيجرى ولا كأنه في صلاح سالم قولت يمكن في حاجة طلعت اكتشفت أن البيه رايح جاي في الشارع ونزلت على صوت واحدة بتصوت كانت بنتها هتتخبط، روحت نازل مستنية يرجع تاني لغاية ما وقفته قبل ما يبدأ اللفة السادسة، فين يا ابني أنت أهلك".

وأضاف علي الطيب: "الرد كان أنت مالك عايز إيه، كان رد فعلي أني أفتح باب عربيته وأنزله منها لغاية ما حد ييجي من أهله يتصرف معاه فبدأ يهلل وأنت متعرفش أنا أبويا مين واخواتي مين، روحت مخلي حد ركن العربية، أخدت المفتاح وخليت جيرانه يكلموا أبوه، أستاذ عماد اللي مفروض أنه في وزارة التربية والتعليم وفهمته أني في انتظاره والمفتاح معايا اسلمه ليه في ايده وقولت أكيد هيستوعب الكارثة".

وتابع علي الطيب قائلاً:" البيه لما لقى كل اللي يعرف أبوه كلمه راح مسخن ابوه وقاله انا اتضربت واتاخد مني مفتاح العربية وفجأة جه ووصل وكلامه كله يتلخص في أنت مالك وابني براحته و بدال عيالك أو اللي في الشارع محصلهمش حاجه يبقى لزمته إيه كل ده و انت تضربه و تاخد ليه المفتاح، أنا حضرتك شديته بره العربية ومضربتوش لغاية ما حضرتك تيجي وتتصرف معاه".

واختتم علي الطيب كلامه قائلاً:"هو أنا مش ممكن دلوقتي أمد إيدي عليك وأندمك، حضرتك راجل كبير ولو زودتها عن كده مش هعمل حساب لسنك، واللي كانوا معاه يسكتوني ومعلش حط نفسك مكانه و بعدين ابنه ضابط أمن وطني و متدخلش نفسك معاه في مشاكل أنا هنا مبقتش مستغرب تصرفات ابنه أصلاً وعرفت إن أبوه مقوية و لولا أني على حق و كل اللي واقف و شاف بيشهدوا على اللي حصل بس مقلقين منه و منتشره كان زمانه عملي محضر تعدي و سرقه مثلاً".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان علي الطيب السينمائية فيلم "الحارث"، وهو من إخراج محمد نادر، ﺗﺄﻟﻴﻒ سيد علي عبدالخالق، بطولة أحمد الفيشاوي ياسمين رئيس، علي الطيب، أسماء جلال، محمود الليثي، عارفة عبدالرسول.