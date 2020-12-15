بدء عرض مسلسل إسعاف يونس بطولة محمد أنور غدًا الأربعاء

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهى محمد أنور من تصوير مسلسل إسعاف يونس منذ فترة، ودخل العمل مرحلة المونتاج والمكساج منذ عدة أسابيع، وانتهى المخرج معتز التوني من تجهيز جزء كبير من العمل، الذي يدور في قالب اجتماعي كوميدي.

ومن المقرر أن يبدأ عرض مسلسل إسعاف يونس على منصة watch it، اعتبارا من غد الأربعاء، ويتوقع له الكثير من المتابعين أن يحقق نجاح كبير وقت عرضه، خاصة أنه يتناول قصة جديدة ومختلفة عن الأعمال التي تعرض حاليا، ويعتبر أنور من أبرز النجوم الذين حققوا نجاحًا خلال الفترة الماضية، ليس في إطار الكوميديا فقط، وإنما أيضًا خلال الخطوط الدرامية الأخرى، كدوره في مسلسل قوت القلوب، والذي نال بسببه إشادة كبيرة من قبل الجمهور والنقاد.