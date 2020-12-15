على طريقته الخاصة.. أشرف عبدالباقي يروج لمسرحية "صباحية مباركة"

القاهرة - محمد ابراهيم - يحرص الفنان أشرف عبدالباقي، التفاعل الدائم مع محبيه من حين لآخر بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية.

وروج أشرف عبدالباقي لمسرحيته الجديدة "صباحية مباركة" ، حيث نشر صورة لنجمي مسرح مصر علي ربيع وأوس أوس من كواليس المسرحية ، وذلك عبر حسابه بإنستجرام ، وعلق قائلاً:"الحقوا أماكنكم في عرض يوم الجمعة من مسرحية صباحية مباركة.